Burgers in Soedan onder vuur ondanks akkoord over hun bescherming

Ook na een tweede gespreksronde tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire generaal Mohamed Hamdan ‘Hemedti’ Dagalo, zondag in Saoedi-Arabië, blijven Khartoem en andere steden in Soedan in de greep van hevige gevechten. De twee spraken op 12 mei al af om burgers te beschermen en humanitaire hulp toe te staan, maar burgers zien weinig tekenen zij die overeenkomst respecteren.

In een maand vechten zijn ruim zevenhonderd mensen omgekomen en bijna een miljoen mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten. Grote aantallen mensen gaan de grens over, maar de meeste vluchtelingen zijn nog in Soedan zelf.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) waarschuwt in een nieuw rapport dat miljoenen mensen honger zullen lijden door het conflict. „In de komende drie tot zes maanden zullen negentien miljoen mensen acuut voedselonzeker zijn als het huidige conflict voortduurt”, volgens Brenda Kariuki van het WFP in Oost-Afrika.

Legerleider Burhan kondigde zondag aan de rekeningen van de Rapid Support Forces (RSF) bij de Soedanese bank te bevriezen, evenals de rekeningen van alle bedrijven die tot de groep van zijn rivaal behoren, meldde het staatspersbureau SUNA. Ook liet hij weten de gouverneur van de Centrale Bank te vervangen. De afgelopen tien jaar vergaarde de RSF veel geld met de geleidelijke overname van Soedanese financiële instellingen en goudreserves.

Een tuktuk rijdt zondag weg van een wegblokkade in Khartoem, waar dagelijks hevig wordt gevochten en groot gebrek is aan voedsel en andere basisbehoeften. Foto AFP

Daarnaast ontsloeg Burhan deze week de waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, Anan Hamed Mohammed Omar, die ook de politiechef is. Generaal Burhan Khalid Hassan Muhyi al-Din wordt de nieuwe algemeen directeur van de politie.

Moskeeën en kerk beschoten

De politie is sinds het uitbreken van de gevechten volledig afwezig in de getroffen gebieden. De RSF, geleid door Hemedti, plunderen en bezetten huizen en ambassades in de hoofdstad, verkrachten burgers en vallen hen aan.

Het officiële leger voert voornamelijk luchtaanvallen uit. Maandag viel het leger de RSF aan in de buurt van een ziekenhuis in het noorden van Khartoem. Videobeelden laten zien dat het gebouw zwaar is beschadigd door de bombardementen. Zondag zijn ook biddende inwoners in een kerk en twee moskeeën beschoten. Beide partijen beschuldigen elkaar van het geweld. Aanvallen op religieuze gebouwen gaan in tegen het internationaal recht.

Naast de strijd tussen de twee generaals laaide een oud geschil tussen Arabische en Afrikaanse eenheden op in de westelijke regio Darfur. Volgens mensenrechtengroepen kwamen bij gevechten rond de stad Geneina de afgelopen dagen meer dan 350 mensen om het leven. Artsen melden dat alle medische voorzieningen daar volledig zijn ingestort.