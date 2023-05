Op dinsdagen spreek ik een column in bij het radioprogramma De Nieuws BV op Radio1, daarna trek ik me terug in een werkhok in het Radiohuis. Het werkhok van gisteren had een raam met zicht op een werkhok. Daarin zat Gio Lippens, in 2016 bekroond tot ‘beste radioverslaggever’. In coronatijd leerden we elkaar kennen. Hij was toen vaak ter plekke om commentaar te geven bij (wieler)wedstrijden waar hij in een eerder leven naar toe had gemoeten. Het druiste totaal tegen het verslaggevershart in maar ik geloof dat het noodgedwongen verslag doen vanuit Hilversum hem en de NOS goed bevielen.

De rit van gisteren ging van Scandiano naar Viareggio, twee plaatsen die me niets zeggen.

Italië, Giro d’Italia, tiende etappe.

Het was alsof ik in een aquarium met maar één vis mocht kijken. De vis begon braaf rondjes te zwemmen.

Gio Lippens ontdeed zich van zijn jas, een sportief exemplaar met een rits, een peer hangend uit zijn mond.

Hij ging zitten, sorteerde al pratend brood en fruit en haalde een koptelefoon uit zijn tas.

Aantekeningenblok naast zich.

Daarna zag ik hem twee uur praten.

Niet te veel, niet te weinig.

Weinig emoties, een op het oog rustige rit, maar misschien is Gio Lippens ook wel een verslaggever die onder alle omstandigheden rustig blijft.

Alles gezien, alles meegemaakt. Af en toe een hap van een boterham, een slok koffie, van de peer bleef ook niets over. Toen het klaar was rolde hij het draad om zijn koptelefoon en deed die in zijn tas, hij sloeg de kartonnen beker met koffie, die inmiddels toch koud moest zijn, achterover.

Daarna ritste hij zijn jas dicht.

Belangrijk: hij liet het bureau schoon achter zodat de volgende NOS-verslaggever of correspondent ook weer prettig aan slag kan. Op weg naar de lift leek hij op een ambtenaar belast met de herindeling van een polder. Zo zagen de collega’s van mijn vader, en mijn vader, er ook uit.

Op de site van de NOS las ik later wat hij had meegemaakt. De etappe was voor de renners een absolute hel geweest. Regen, wind en natte sneeuw hadden het peloton gegeseld. De NOS had het over ‘beestenweer’, ik ga ervan uit dat Gio Lippens het woord ‘beestenweer’ zelf op de site heeft gezet. En dat hij daarna zijn jas dichtritste.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.