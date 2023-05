ABN Amro: bedrijven in 2023 zo’n 17 miljard euro meer kwijt aan loonkosten

De loonkosten van Nederlandse bedrijven stijgen in 2023 met 6,1 procent, oftewel zo’n 17 miljard euro. Dat becijferen economen van ABN Amro in een dinsdag verschenen rapport. Belangrijkste oorzaken van de stijging zijn de hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt.

In 2022 stegen de cao-lonen al met 3,2 procent, wat destijds de grootste stijging was sinds 2008. Voor dit jaar verwacht ABN Amro een gemiddelde cao-loonstijging van 5,3 procent. De totale loonkosten voor bedrijven zullen nog wat sneller stijgen door de verhoging van het minimumloon, die per januari is doorgevoerd en na vanaf juli uitkomt op 13 procent.

Terwijl de loonkosten stijgen, koelt de economie af. In 2022 bedroeg de groei nog ruim 4 procent, maar nu verwacht de bank in 2023 nog slechts een groei van 1,2 procent en in 2024 van 1,3 procent. Volgens de economen is de inhaalslag van de pandemie achter de rug en begint de stijgende rente „steeds meer te bijten”. Zo kunnen huizenkopers minder lenen, wat leidt tot dalende huizenprijzen, en is het voor bedrijven minder aantrekkelijk leningen af te sluiten voor de aanschaf van nieuwe machines en apparaten.

Afkoelende economie

De afkoelende economie zal het voor bedrijven een stuk lastiger maken om hogere kosten voor energie, huur, inkoop en lonen door te berekenen aan de klant. In 2022 slaagden ondernemers hier nog „redelijk” in, stelt ABN Amro. Dat sluit aan bij bevindingen die Rabobank begin deze maand publiceerde over ‘graaiflatie’, een fenomeen waarbij bedrijven hun prijzen verder ophogen dan hun kosten gestegen zijn om zo hogere winstmarges te pakken. Dit was volgens hen bij Nederlandse bedrijven het geval. Wel plaatsten de onderzoekers de kanttekening dat het onwaarschijnlijk was dat supermarkten ook extreem hadden geprofiteerd van de prijsstijgingen, omdat de concurrentie in die sector hiervoor te hevig is.

Lees ook: De verliezers van de inflatie lijken duidelijk: de consumenten. Maar wie zijn de winnaars?

Of het ondernemers ook in 2023 lukt de gestegen kosten in te prijzen in hun producten, hangt onder andere af van hun marktmacht en het assortiment, stellen de ABN Amro-economen. Bij luxe winkels, zoals juweliers of voedingsspeciaalzaken, is een prijsverhoging makkelijker te realiseren dan bij kledingwinkels of winkels in consumentenelektronica. Bij die laatste lopen ondernemers het risico zichzelf uit de markt te prijzen, omdat er veel concurrentie is.

Voor bedrijven waar een relatief groot deel van de totale kosten bestaan uit loonkosten, komen de winstmarges eveneens onder druk te staan. Hier wordt het steeds interessanter om nieuwe technologieën in te zetten. Zo zetten grote bouwbedrijven in op industrieel bouwen waarbij robots een rol spelen en kan de productiviteit van klantenservices toenemen door het gebruik van kunstmatige intelligentie, stelt het rapport. De vraag is hoe snel bedrijven hierop overgaan: in het onlangs verschenen Future Of Jobs Report 2023 van denktank World Economic Forum bleek dat de automatisering van het bedrijfsleven tussen 2020 en 2022 met slechts 1 procentpunt toenam, van 33 tot 34 procent. Wel uitten de ondervraagde bedrijven de verwachting dat in 2027 42 procent van hun taken geautomatiseerd zal zijn.

Acties en stakingen

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) noteerde in april een gemiddelde cao-loonstijging van 7,5 procent, zo maakte ze dinsdag bekend in haar maandbericht. Voor het eerst zag de AWVN dat acties en stakingen door de vakbonden ertoe leiden dat het gemiddeld langer duurde om een nieuwe cao af te sluiten. De afgelopen maanden voerden onder meer FNV en CNV actie bij distributiecentra van Albert Heijn en in het streekvervoer.

AWVN stelt „bezorgd” te zijn over de „verharding van het onderhandelingsklimaat”. Meermaals sprak de werkgeversclub zich uit tegen de hoge looneisen van de vakbonden, terwijl de inflatie juist terugloopt. In die opvatting kreeg AWVN steun van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, die op 8 mei in tv-programma Buitenhof opriep tot het matigen van de looneisen, enkele dagen nadat Albert Heijn stakende werknemers een loonbod van 10 procent had gedaan. Vakbonden wijzen er op hun beurt op dat werknemers nog niet door hun werkgever zijn gecompenseerd voor het verlies aan koopkracht als gevolg van de hoge inflatie van vorig jaar.