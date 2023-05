Wit-Russisch staatsmedium publiceert foto Loekasjenko, te midden van speculaties over zijn gezondheid

De Wit-Russische staatsnieuwszender publiceerde maandag een foto van president Alexander Loekasjenko, nadat dagenlang gespeculeerd werd over zijn gezondheidstoestand. De 68-jarige leider verscheen sinds afgelopen dinsdag niet meer in het openbaar. Bij de uitgestuurde foto op haar Telegram-kanaal meldt staatskanaal Pul Pervovo maandag dat Loekasjenko „momenteel aan het werk is op de centrale commandopost van de luchtmacht en de luchtverdedigingstroepen”. Op de foto, genomen op een legerbasis, lijkt hij een verband om zijn linkerhand te dragen.

Loekasjenko werd op 9 mei voor het laatst in het openbaar gezien tijdens officiële festiviteiten op de Russische Dag van de Overwinning toen hij op het Rode Plein in Moskou als gast van president Vladimir Poetin optrad. Ook toen leidde zijn aanwezigheid tot vragen over diens gezondheid. Journalisten merkten op dat hij zijn arm in het verband had en werd ondersteund. Hij was ook afwezig bij het feestelijke ontbijt die ochtend. Dat Loekasjenko zondag niet verscheen tijdens een officiële ceremonie in de hoofdstad Minsk, voedde de speculaties dat de lang zittende politiek leider ernstig ziek is. Sindsdien namen de geruchten over zijn toestand toe. Volgens onbevestigde berichten van afgelopen week zou Loekasjenko zijn behandeld in een medische instelling.

Inmiddels greep oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die na de frauduleuze verkiezingen van 2021 naar Litouwen vluchtte, de geruchtenmolen aan om haar aanhangers scherp te te houden. „We moeten klaar staan om elke kans te grijpen om van ons land een democratie te maken”, twitterde ze. Daarnaast sprak Tichanovskaja de hoop uit dat de internationale gemeenschap proactief en snel optreedt. „We moeten goed voorbereid zijn op elk mogelijk scenario en voorkomen dat Rusland zich mengt”.

