Rotterdam stroomt vol met Feyenoordfans, huldiging vanaf 12 uur

Rotterdam begint maandagochtend vol te stromen met fans die Feyenoord komen toejuichen bij de huldiging, die vanaf 12.00 uur begint. Al tussen 7.00 en 8.00 uur ’s ochtends kwamen de eerste groepjes supporters aan op de Coolsingel en klonken de eerste Feyenoordliederen, zo meldt de gemeente maandag. De sfeer wordt door zowel de gemeente als de NS als gemoedelijk omschreven.

Verwacht wordt dat tienduizenden mensen maandag bij de huldiging aanwezig zijn, de publieksvakken op de Coolsingel gingen iets voor 07.30 uur open. De meeste vakken zijn al vol. Er zijn veel kinderen van de partij: leerlingen van Rotterdamse basis- en middelbare scholen kregen maandag vrij om bij de huldiging te kunnen zijn. Om 12.00 verschijnen de spelers van Feyenoord en trainer Arne Slot op het balkon van het Stadhuis om het fuifje in te luiden. De Feyenoordvlag is inmiddels gehesen:

Zestiende landstitel

De politie zet maandag honderden extra agenten in om het feest in goede banen te begeleiden. Ook op andere plekken in de stad wordt de huldiging op grote schermen uitgezonden. Het is inmiddels zo druk op de Coolsingel dat de gemeente rond 9.40 uur fans adviseerde om op Beurs of Hofplein de huldiging te gaan bekijken.

Het is de zestiende keer dat de Rotterdammers de kampioensschaal pakken. De laatste titel dateert uit 2017. Ook toen werd het kampioenschap groots gevierd: het was destijds de eerste maal sinds 1999 dat Feyenoord de eerste plek in de Eredivisie behaalde - voor het eerst hoefden de overwinningsdrankjes niet meer in guldens te worden afgerekend.

De NS zet maandag extra lange treinen in van en naar Rotterdam. Mensen die naar Rotterdam willen voor een andere reden dan de huldiging wordt aangeraden hun reis uit te stellen. Een NS-woordvoerder noemde de treinen richting Rotterdam maandagochtend „gezellig druk”.

Zondag won Feyenoord in eigen Kuip van Go Ahead Eagles met 3-0, waarmee het kampioenschap bezegeld werd. De uren erop vierden tienduizenden fans feest in Rotterdam. Op de meeste plekken bleef de stemming goed, wel werden ruim honderd aanhoudingen verricht. Het gros daarvan vond plaats op de Coolsingel, waar ook de ME en een waterkanon werden ingezet. Bijna een miljoen mensen keken de kampioenswedstrijd op televisie, Studio Sport trok nog meer kijkers.