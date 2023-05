Raad van State: kabinet stuurt dicht langs de vangrail met ‘ongerichte bezuinigingen’ in Voorjaarsnota

De Raad van State (RvS) heeft zich kritisch uitgelaten over de Voorjaarsnota, de tussentijdse bijstelling van de begroting, die minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) eind april heeft gepresenteerd. Volgens het adviesorgaan voldoet het document „slechts gedeeltelijk” aan Europese en nationale begrotingsregels. Ook worden gaten in de begroting gedicht met „ongemotiveerde en ongerichte bezuinigingen”. Dat blijkt uit een rapport dat de Raad van State maandag heeft gepubliceerd.

De Raad zegt begrip te hebben voor de uitdaging van het kabinet om te bezuinigen en zegt ook te zien dat hier in de Voorjaarsnota stappen voor zijn gezet. Maar tegelijkertijd „stuurt het kabinet dicht langs de vangrail” met het voeren van een „expansief begrotingsbeleid”, waarbij de uitgaven groeien en de inkomsten krimpen. Bovendien is de toelichting in de Voorjaarsnota „zeer technisch” en ontbreekt een totaaloverzicht van hoe het kabinet de uitgaven wil dekken. Ook ziet de Raad geen redenen voor het beëindigen van een specifiek beleid.

Volgens de Raad van State biedt de Voorjaarsnota „geen buffers voor economische tegenvallers”, terwijl uit recente crises blijkt dat de Nederlandse overheidsfinanciën „zeer gevoelig zijn voor een economische omslag”. Vooral de oplopende asielkosten en rentelasten op de staatsschuld creëren tegenvallers die moeten worden opgevangen, zo staat in het rapport.

Het is de eerste keer in jaren dat het kabinet moet bezuinigen. Volgens het adviesorgaan is het kabinet vooral bezig met het kopen van tijd, voordat het met echte maatregelen komt. Dit komt niet omdat het kabinet moest wennen aan bezuinigingen, maar is vooral te wijten aan het haastige proces. De Raad waarschuwt voor „uitstel van executie”.