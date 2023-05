Oud pistool van Pinochet valt in handen van een drugsbende

De Chileense politie heeft een oud pistool van wijlen dictator Augusto Pinochet aangetroffen bij een aanslag door een drugsbende. Dat meldt de Chileense krant La Tercera.

Het handvuurwapen, een Pietro Beretta met kaliber 380, dook vorige maand op in de zuidelijke stad Valdivia. Een later opgepakte 15-jarige crimineel had het in een achtertuin gegooid, kort nadat hij met drie andere bendeleden het ouderlijk huis van een rivaliserende bendeleider met zeker 25 schoten onder vuur had genomen. Een buurman leverde het wapen de volgende dag in bij de politie. Die hoefde alleen maar de inscriptie op de houten kolf af te lezen om de oorspronkelijke eigenaar te achterhalen: ‘Augusto Pinochet U.’

Ook het serienummer wees uit dat het om een pistool ging van de in 2006 overleden generaal, die het land van 1973 tot 1990 met harde hand regeerde. Het werd in april 2014 als vermist opgegeven bij de politie door een zoon van Pinochet. Met nog zestien (deels antieke) geweren, pistolen en revolvers zou het, volgens de familie, bij een inbraak ontvreemd zijn uit de residentie waar Pinochet sr. de laatste dagen van zijn leven sleet. Pinochets weduwe Lucía Hiriart verkocht de woning in villawijk Lo Barnechea, nabij hoofdstad Santiago de Chile, eind dat jaar.

Inleveren verplicht na dood

De politie gaat er van uit dat het wapen na deze veronderstelde inbraak op de zwarte markt belandde en daar circa 700.000 Chileense pesos (omgerekend ruim 800 euro) waard was. Na negen jaar van koop en doorverkoop zou het uiteindelijk bijna duizend kilometer zuidelijker in de handen van de drugsbende Los Jordan zijn beland.

Onder de Chileense wapenwet moet elk vuurwapen na het overlijden van de geregistreerde eigenaar door diens nabestaanden bij de autoriteiten ingeleverd worden. Dit kan ieder familielid doen, bij elk politiebureau of kazerne in het land, zo bracht de wapen- en explosievencontroledienst van de Carabineros naar aanleiding van deze vondst nogmaals in herinnering.