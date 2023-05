‘Na de euforie stortte mijn wereld in’

Als een geslagen hond zit de dertiger voor de politierechter, maandag. „Dit had nooit mogen gebeuren”, verklaart hij. De warehouse manager van een transportbedrijf uit Roelofarendsveen heeft bijna zes weken geleden „in een vlaag van verstandsverbijstering” iets gedaan waar hij inmiddels „veel spijt” van heeft. Tijdens een bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax gooide hij, naar eigen zeggen „licht aangeschoten” na het drinken van „zes of zeven blikjes bier”, vanaf de tribune een gele wegwerpaansteker naar een groep spelers van beide teams die op dat moment in een opstootje verwikkeld waren. De aansteker, van het merk BIC, raakte het achterhoofd van Ajax-speler Davy Klaassen die daardoor een bloedende hoofdwond opliep. De wedstrijd werd gestaakt, later alsnog uitgespeeld, zonder Klaassen die zich daartoe niet meer in staat voelde. In de eerste seconden na het incident had de man, samen met omstanders op de tribune, „een gevoel van euforie” ervaren omdat er zowaar iemand door de aansteker was geraakt. „Dat gevoel was snel weg en daarna stortte mijn wereld in.”

Toenemend supportersgeweld

De politierechter in Dordrecht veroordeelde de man maandag tot een taakstraf van zestig uur waarvan dertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Het Openbaar Ministerie had tachtig uur geëist, waarvan veertig uur voorwaardelijk. „Ik houd bij deze uitspraak rekening met het grote plaatje”, zegt de rechter, doelend op het toenemende supportersgeweld en de schade die aan voetballer Klaassen, maar ook aan Feyenoord en „de voetbalsport als geheel” wordt toegebracht. „Er is steeds meer agressie. Waar moet het naartoe? Straks helemaal geen publiek meer?”

Dat de man zegt niet de intentie te hebben gehad een speler te raken, doet er niet toe; hij heeft de kans dat hij iemand zou raken, op de koop toe genomen. ‘Voorwaardelijke opzet’ heet dat. De rechter zegt ook rekening te hebben gehouden met de gevolgen voor de man zelf. Die had tot voor kort geen strafblad, woont samen, heeft kinderen en een goede baan. „Het gaat verder best goed met u”, constateert de rechter. Als gevolg van een „ontzettend domme” actie is diens „huisje-boompje-beestje”-leven overhoop gehaald. Hij heeft drie dagen in voorarrest gezeten, beelden van zijn kinderen gingen rond op sociale media en na ernstige bedreigingen door supporters van zowel Feyenoord als Ajax moesten zijn gezin en hij twee weken doorbrengen in een „safehouse” in Duitsland. Inmiddels werkt hij weer. Voetbalbond KNVB legde hem een stadionverbod van negen jaar op, voor alle stadions in Nederland waar wedstrijden in het betaalde voetbal worden gespeeld.

De aanstekerkwestie was afgelopen weken aanleiding voor nog meer maatregelen; een dag na de bekerwedstrijd in Rotterdam begin vorige maand kondigde de KNVB af dat als bij herhaling voorwerpen op het veld worden gegooid, een wedstrijd in het betaald voetbal definitief wordt gestaakt. Als daarbij een speler of de scheidsrechter wordt geraakt, volgt die maatregel onmiddellijk. Inmiddels zijn verschillende voetbalwedstrijden om deze redenen gestaakt.

De veroordeelde Feyenoord-supporter heeft eerder een excuusbrief geschreven aan Davy Klaassen waarin hij zijn spijt betuigt en zegt blij te zijn dat hij geen blijvend letsel aan het incident heeft overgehouden. Hij schaamt zich en wilde dat hij de tijd terug kon draaien. „Dan had ik het nooit gedaan.” Ja, hij was die dag „vermoeid” geweest doordat hij te veel werk had. „Er was een verstoorde balans tussen werk en privé.” In het algemeen was hij ook „gefrustreerd” over zijn relatie met zijn vader. „Ik ben in mijn leven steeds meer frustratie gaan opbouwen.” Maar hij had deze gevoelens nooit mogen botvieren op voetballers. „Iedereen moet veilig z’n werk kunnen doen.”

FC-Groningen-Ajax Een artikel op de sportpagina’s kwam er niet. ‘Dit is criminaliteit’ Hoofdredacteur Evert van Dijk van het Dagblad van het Noorden en al dertig jaar seizoenkaarthouder was al niet van plan naar de wedstrijd te gaan vanwege de voortekenen dat het uit de hand ging lopen. „Zo’n klote bende, dit is al de vierde keer dat er problemen zijn in de Euroborg” – het stadion van FC Groningen, zegt hij. Zijn krant is het zat, zo bleek uit de goeddeels lege pagina in het sportkatern van de maandagkrant waar Dagblad van het Noorden het wedstrijdverslag van de gestaakte wedstrijd FC Groningen – Ajax had gepland. In plaats daarvan stond een statement. „Met sport hadden de gebeurtenissen in de Euroborg gistermiddag helemaal niets te maken” verklaarde de redactie. Verslaggeving over de incidenten „leest u op de nieuwspagina’s”. Kort na het begin van het eredivisieduel tussen FC Groningen, dat zeker is van degradatie naar de eerste divisie, en de onttroonde kampioen Ajax werden rookbommen op het veld gegooid en liep een man met een spandoek ‘Kanker bestuur, rot op’ het veld op. Omdat het na een eerste korte onderbreking niet rustig werd, heeft de scheidsrechter, Jeroen Manschot, conform de nieuwe KNVB-richtlijn over supportersoverlast de wedstrijd in de tiende minuut gestaakt. Dinsdagmiddag worden de resterende tachtig minuten, uitgespeeld. De stand: 0-0. Uiteraard, zegt Van Dijk, was er geen probleem met een lege pagina toen de wedstrijd verviel. „Dat kun je altijd oplossen, er is sport genoeg in het weekend. We wilden aangeven dat deze berichtgeving niet op de sportpagina hoort. In de samenvatting bij Studio Sport zie je alleen rookbommen, ik denk: dat hoort op het Journaal. Dit is geen sport, dit is criminaliteit.” De problemen met de Groningen-aanhang zijn dit seizoen talrijk, met onder meer een speler die op de tribune geslagen werd door een eigen minderjarige aanhanger. Volgens FC Groningen-directeur Wouter Gudde zijn er al tientallen stadionverboden uitgedeeld wegens wangedrag. De groep zou volgens hem aangevuld worden door supporters die in België en Duitsland een stadionverbod hebben. Bart Hinke