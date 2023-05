‘Les Misérables’ is de grote winnaar van de Musical Awards

Les Misérables en Sweeney Todd zijn de grote winnaars van het Musical Awards Gala 2023, dat maandagavond plaatsvond in het Scheveningse Circustheater. Zij gingen respectievelijk met vijf en vier juryprijzen naar huis, waaronder awards voor de beste musical in de categorieën grote en kleine productie.

De publieksprijs ging ook naar Les Misérables. Daarnaast mag Assepoester zich de beste familiemusical van het seizoen noemen.

De namen van de winnaars zijn niet verrassend: Les Misérables en Sweeney Todd waren al de grote favorieten met elf en tien jurynominaties. Teleurstellend is het resultaat voor familiespektakel Charlie and the chocolate factory, dat slechts één van de negen nominaties wist te verzilveren. Ook The Prom (acht nominaties), Dagboek van een herdershond (7), Aida (7), Checkpoint Charlie (5) ontvingen één award.

Beter deden Blind date en Grease het, de musicals die de meest prijzen kregen na de twee grote winnaars. Blind date won onder meer de prijs voor ‘Beste oorspronkelijk Nederlandse productie’.

Nederlandse productie

Hoewel dit jaar veel werk van eigen bodem genomineerd was, hebben de oorspronkelijk Nederlandse producties opgeteld toch maar 5 awards gewonnen. Dit komt onder meer doordat Misfit en De regels van Floor buiten de prijzen vielen, terwijl die laatste kans maakte op 6 awards. Ook de musicals Before after en The Bodyguard gingen met lege handen naar huis.

Opvallend is dat producent Stage Entertainment, die een tijdlang koploper was bij het gala en vorig jaar nog een monsterzege behaalde met Aladdin, slechts één award kreeg. Dit jaar is De Graaf & Cornelissen de producent met de meeste prijzen – dankzij de winst van Les Misérables en The Prom.

Acteerprijzen

De winnaars van de beste vrouwelijke hoofdrol waren Gaia Aikman voor grote musical (Disney’s AIDA) en Brigitte Heitzer voor kleine musical (Blind Date). De prijzen voor beste mannelijke hoofdrollen gingen naar Freek Bartels in een grote musical (Les Misérables) en Hans Peter Janssens in een kleine (Sweeney Todd).

WINNAARS MUSICAL AWARDS 2023

Beste grote musical: Les Misérables – De Graaf & Cornelissen Entertainment ism Van Lambaart Entertainment Beste kleine musical: Sweeney Todd – MediaLane Theater Beste nieuwe Nederlands oorspronkelijke musical: Blind Date – De Theater BV Beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical: Gaia Aikman (Disney’s AIDA) Beste mannelijke hoofdrol in een grote musical: Freek Bartels (Les Misérables) Beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical: Brigitte Heitzer (Blind Date) Beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical: Hans Peter Janssens (Sweeney Todd) Beste vrouwelijke bijrol: Esmée Dekker (Grease) Beste mannelijke bijrol: Samir Hassan (Sweeney Todd) Nationaal Theaterfonds Award voor aanstormend talent: Joes Brauers (Dagboek van een Herdershond) Beste regie: Laurence Connor & James Powell (Les Misérables) Beste choreografie: Daan Wijnands (Grease) Beste decorontwerp: Matt Kinley (Les Misérables) Beste lichtontwerp: Paule Constable (Les Misérables) Beste geluidsontwerp Maarten Houdijk (Sweeney Todd) Beste kostuums: Mattijs van Bergen (Charlie and the Chocolate Factory) Beste liedteksten: Stef Bos (Checkpoint Charlie) Beste script en dialogen: Allard Blom (Blind Date) Beste vertaling: Jurrian van Dongen (The Prom)

