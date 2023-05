Kampioenschap Feyenoord groots gevierd in Rotterdam, ruim 100 aanhoudingen

Het behalen van de kampioensschaal voor de Eredivisie is zondagavond groots gevierd op diverse plekken in Rotterdam. De straten stonden vol met menigtes fans die het eerste kampioenschap van de club sinds 2017 vierden. De politie verrichte ruim honderd arrestaties.

De meeste aanhoudingen werden verricht voor vernielingen en het belagen van politieagenten, onder meer met rookpotten. Bij deze overtredingen op de Coolsingel moest de Mobiele Eenheid in actie komen en werd ook een waterkanon ingezet. Op andere plekken in de stad hoefde niet met zulke zware middelen worden opgetreden.

Lees ook: Zegetocht van een vreemdelingenlegioen: hoe Arne Slot Feyenoord naar de titel leidde

Inhuldiging

Op de meeste andere plekken in de stad bleef de sfeer gemoedelijk, al was het op veel plaatsen erg druk. De gemeente Rotterdam vroeg fans rond 22.00 uur om de Coolsingel te verlaten, zodat kon worden begonnen met de opbouwwerkzaamheden voor de inhuldiging. Die vindt maandag vanaf 12.00 uur plaats, toeschouwers kunnen vanaf 9.00 uur een plekje proberen te bemachtigen. De spelers en trainer Arne Slot zullen zich laten zien vanaf het balkon van het Stadhuis.

Feyenoord versloeg Go Ahead Eagles zondag in de eigen Kuip met 3-0. Het was de zestiende keer dat de Rotterdammers de landstitel pakten. Bij de inhuldiging worden tienduizenden supporters verwacht. Net als bij de kampioenswedstrijd zet de politie ook maandag honderden extra agenten in. De NS zet extra lange treinen in op trajecten van en naar Rotterdam.