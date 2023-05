India wordt dit jaar het land met de grootste bevolking. Onderling zijn de verschillen groot

India is vanaf dit jaar het meest bevolkte land ter wereld: er wonen meer dan 1,4 miljard mensen. Het land zal, zo schatten experts van de Verenigde Naties, China voorbijgaan. Het is ook een jong land. Meer dan 40 procent van de Indiase bevolking is jonger dan 25 jaar, en de mediane leeftijd is 28 jaar – een stuk lager dan de 39 jaar in China. De Indiërs onderling zullen hun omgeving mogelijk ook anders ervaren, want er zijn grote verschillen in de verschillende delen en bevolkingsgroepen van het land.

Het noordelijke deel van het Zuid-Aziatische land is het dichtstbevolkt. In het zuiden wonen relatief minder mensen. De deelstaat Kerala, helemaal in de punt, is om meerdere redenen een ‘outlier’: het heeft het hoogste percentage 60-plussers: 16,5 procent. Het is ook de deelstaat met de hoogste alfabetiseringsgraad.