Hoe kan Feyenoord deze selectie bij elkaar houden?

De geur van Bengaals vuurwerk trekt door de klassieke Burgerzaal op de eerste verdieping van het Rotterdamse stadhuis. Met een paar stappen sta je op het bordes. Iedereen die er een beetje toe doet in Rotterdam is erbij op de receptie van de nieuwe landskampioen, van minister Hugo de Jonge tot voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik.

Binnen wordt het clublied gezongen, buiten klinken de stampende beats. Coach Arne Slot en aanvoerder Orkun Kökcü staan bijna met hun neus tegen het raam gedrukt, net voor ze samen het bordes opstappen. De Coolsingel is dan al mistig van de rook en vol van de mensen. „Laten we één ding afspreken”, heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb kort ervoor in zijn toespraak aan spelers en technische staf gezegd. „Volgend jaar gewoon weer kampioen.” Luid applaus klinkt in de zaal.

Kern van de ploeg vasthouden

Twee landstitels achter elkaar, dat lukte Feyenoord voor het laatst in 1961 en 1962. Het is wel wat algemeen directeur Dennis te Kloese nastreeft, waarbij het voor hem de uitdaging wordt om zowel de coach als de kern van deze ploeg vast te houden.

Als de straten aan het begin van de middag leeglopen en iedereen zijn duikje in de Hofpleinfontein heeft kunnen nemen, vertelt Te Kloese over hoe Feyenoord dit succes kan bestendigen. De club komt volgend seizoen voor het eerst op een begroting van boven de honderd miljoen euro uit, door de goede prestaties dit jaar. Ook is het zeker van premies uit de Champions League volgend seizoen, die minimaal 32 miljoen euro bedragen.

De financiële groei biedt enige ruimte om te gaan investeren, om op Champions League-niveau te kunnen acteren. Maar de vraag is in welke mate Feyenoord die investeringen gaat doen. Het salarisbudget bedraagt nu zo’n 23 miljoen euro, daar zit rek in, zegt Te Kloese. „Dat zal ook moeten. We willen een aantal jongens langer aan ons binden, dat brengt kosten met zich mee.”

Hij waakt voor onverantwoorde financiële risico’s, zoals in het verleden gebeurde – Feyenoord was in 2010 bijna failliet. „Je hebt zo’n befaamd vliegwiel, dat moet een keer gaan draaien”, zegt hij. „Aan de andere kant moet je ook uitkijken dat je niet uit de bocht vliegt.”

Hij zegt dat ze „heel voorzichtig” zijn in het beleid dat is ingezet. Dat beleid komt erop neer dat de club zoekt naar jonge, hongerige spelers die veel energie en loopvermogen brengen, binnen een aanvallende speelstijl. Het gaat niet alleen om „dure salarissen en grote transfers”, benadrukt hij. „We doen veel onderzoek naar karakter en persoonlijkheid, investeren veel in het scouten van opties.”

De huidige selectie is jong, gemiddeld 23,5 jaar. Met veel spelers die voor meerjarige contracten vastliggen. Een groot deel van de selectie, voor een belangrijk deel vorige zomer samengesteld, is nog maar net een jaar samen. Veel buitenlandse spelers, de selectie telt zestien nationaliteiten, beginnen net gewend te raken aan de taal en de cultuur – zoals de Braziliaanse aanvaller Igor Paixão (22). Er zit, kortom, nog voldoende potentie in dit Feyenoord.

Tegelijkertijd zal er voor een aantal spelers „zeker interesse” komen, zegt Te Kloese, die tevens (tijdelijk) technisch directeur is. Van meerdere spelers vraagt hij zich af of een vertrek nu wel het juiste moment is. „Met het oog op hun ontwikkeling. En zeker ook door het podium waarop we volgend seizoen spelen, de Champions League. Dat is voor een aantal jongens een heel bijzondere ervaring.”

Met name spelmaker Kökcü wordt nadrukkelijk gevolgd. De verwachting is dat hij, leider van de ploeg, de stap naar het buitenland zal gaan maken. Hij lijkt er klaar voor. Een recordtransfer – die nu nog staat op 25 miljoen voor Luis Sinisterra – lonkt voor de club.

Olifant in de kamer

Hoewel hij het niet nadrukkelijk uitspreekt, doelt Te Kloese op de categorie spelers daaronder die hij hoopt te behouden. Spelers van wie sommigen er pas sinds augustus zijn. Zoals de Slowaakse verdediger David Hancko. En de Mexicaanse spits Santiago Giménez, die zich in de tweede seizoenshelft sterk ontwikkelde. Maar van wie in de Europa League tegen AS Roma ook duidelijk werd dat hij in de internationale top nog tekort komt.

De olifant in de kamer wordt gewoon benoemd. De toekomst van Arne Slot bij Feyenoord. Fans zingen hem toe dat hij, de architect achter deze titel, moet blijven. Slot wil er zelf niks over zeggen, al herhaalt hij dat hij nog een contract heeft tot medio 2025. De clubleiding gaat hem een nieuw, sterk verbeterd contract aanbieden in de hoop hem te kunnen behouden. Tottenham Hotspur zou belangstelling hebben, maar Te Kloese zegt dat nog geen clubs zich hebben gemeld bij hem.

Mocht de coach vertrekken, dan is Te Kloese niet bang dat het opeens instort. Hoe Slot zijn ploeg laat spelen is inmiddels gemeengoed binnen de club, ook binnen de jeugdopleiding – dat is althans het streven. Er is een visie waarin tot in detail staat beschreven hoe Feyenoord wil spelen, zoals in welke situaties druk kan worden gezet op de tegenstander.

Er is al voorgesorteerd op volgend seizoen. De contracten van de jonge basisspelers Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida zijn vernieuwd en verlengd. Middenvelders Ramiz Zerrouki van FC Twente en Thomas van den Belt van PEC Zwolle zijn al vastgelegd. Waarmee de clubleiding richting Slot laat zien dat het bouwt aan een ploeg voor volgend seizoen.

Maar op het moment dat de omroeper, oud-speler Peter Houtman, nog eens roept dat Slot moet blijven, draait de coach zich met zijn rug om naar de Coolsingel. Even een foto met de kampioensschaal.