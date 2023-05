Het feest dat een feest is gebleven

Als Lee Towers het balkon van het Rotterdamse stadhuis op komt, en de meer dan 95.000 uitzinnige Feyenoordfans op de Coolsingel toezingt, kijkt algemeen politiecommandant Brigit Nolden achteroverleunend mee op een groot scherm. Om haar heen wiegen collega’s met de armen over elkaar mee met de muziek. Dikke witte en rode rookpluimen stijgen boven de mensenmenigte op de Coolsingel uit.

Brigit Nolden is op de dag van de huldiging van de spelers van Feyenoord en van trainer Arne Slot commandant van een ‘staf grootschalig bijzonder optreden’. Ze wordt ondersteund door de leiding van verschillende ‘expertises’, die bij alle grootschalige evenementen bij elkaar komen op de twintigste verdieping van het World Port Centre, pal aan de Nieuwe Maas. Bij grote evenementen als Europese voetbalkampioenschappen, demonstraties en kortgeleden nog Koningsdag wordt een speciaal team samengesteld om die in goede banen te leiden. Het politieteam werkt samen met brandweer, ambulancepersoneel en ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

Dat Brigit Nolden en haar mensen de rust hebben om op een groot scherm de spelers van Feyenoord net na 12.00 uur in de middag op het balkon de kampioensschaal in de lucht te zien houden, betekent dat alles onder controle is. Het centrum van Rotterdam is één grote, zinderende feestlocatie, een deinende rood-witte massa. Jonge kinderen zitten bij ouders op de schouders, zwaaiend met Feyenoordsjaals, in lantaarnpalen hangen jongeren. Op daken en balkons staan uitbundige fans. Bij sommigen druppelen vreugdetranen over de wangen.

Duizenden armen de lucht in

Wanneer de spelers het balkon op komen, gaan duizenden armen de lucht in. Aanvoerder Orkun Kökçü en trainer Arne Slot poseren met de kampioensschaal, terwijl dikke wolken rook en wit-rode confetti door de lucht vliegen. De menigte zingt de clubliederen ‘Hand in hand kameraden’ en ‘Super Feyenoord’.

Een schorre Kökçü zingt de fans toe. Even later roepen de spelers van het balkon: „Komen wij uit Rotterdam?”

Als uit één mond klinkt vanaf de Coolsingel: „Ken je dat niet horen, dan?”

En opnieuw, opnieuw, opnieuw.

De politie is er om het feest te faciliteren, zeggen ze op de twintigste verdieping van het World Port Centre. Vooraf zijn flink wat maatregelen genomen. Om te beginnen zijn er honderden extra politiemensen ingezet. De Coolsingel is opgedeeld in vakken, van elkaar gescheiden door hekken. Bij de ingang van de vakken wordt gefouilleerd. „We willen geen vuurwerk”, zegt woordvoerder Lillian van Duijvenbode. „Al valt het niet helemaal te voorkomen. Er mag ook geen alcohol mee in de vakken.”

Vroeg in de ochtend meldden de eerste fans zich al in het centrum. Om half acht gingen de vakken open. Iets later werd onder luid gejuich de Feyenoordvlag gehesen.

‘Hobi’ en ‘Hops’

In grote kantoorruimten zitten politiemensen van de verschillende vakgebieden bij elkaar. Zo is daar een kamer waar het Hoofd Intelligence (‘Hin’) met acht informatierechercheurs gegevens uit verschillende bronnen duidt: collega’s op straat, maar ook socialemediaberichten.

Alles wat het feest eventueel kan verstoren, wordt nagetrokken en in de gaten gehouden.

Het dak van een pizzeria dreigt te bezwijken onder de mensenmassa

In een andere ruimte zit het Hoofd Openbare Orde Handhaving (‘Hoha’) die met zijn team de politiemensen op straat aanstuurt. Als er in de menigte een notoire onruststoker wordt gesignaleerd, of iemand met een gebiedsverbod, dan kan worden ingegrepen.

En in weer een andere kamer zit het Hoofd Mobiliteit (‘Hobi’) die kijkt of het verkeer niet ergens vastloopt en of de spelersbus er door kan. En daar zit het Hoofd Opsporing (‘Hops’), die gaat over de afhandeling van arrestanten.

Enkele fans onwel

De sfeer in het centrum is goed vertellen de hoofden van de verschillende expertises, een half uur voor de huldiging, in een plenair overleg. Het openbaar vervoer kan het nog aan, wordt geconstateerd. Hier en daar klimmen supporters over de hekken om alsnog in een vak op de Coolsingel te komen. En er zijn enkele fans onwel geworden in de overvolle vakken, meldt het hoofd openbare orde en handhaving. „Die worden naar de zijkant gehaald en krijgen hulp.”

„Is er sprake van verdrukking?”, vraagt Brigit Nolden. Dat is niet aan de orde. Een groep van de harde kern van Feyenoord is gezien bij een café. Die wordt in de gaten gehouden.

Wel zijn er zorgen over mensen die op daken klimmen om de huldiging te kunnen zien. Het dak van een pizzeria dreigt te bezwijken onder de mensenmassa. Daarnaast is er aanzienlijk ‘valgevaar’.

„Ik stel voor met drones beelden te maken van de mensen op de daken en te kijken of de situatie onveilig is”, zegt de algemeen commandant.

Kordate charge

Aan het eind van de middag is het feest een feest gebleven, op een korte charge van de mobiele eenheid op de Lijnbaan na. Halverwege de middag is een tiental mensen aangehouden voor onder meer het afsteken van vuurwerk.

De terrassen zitten vol en flink wat Feyenoordfans staan in de Hofpleinfontein. Die was om die reden schoongemaakt en ontdaan van scherpe randjes.

