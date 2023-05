Feyenoord: de kampioen die niemand verwachtte

Op onverwachte wijze veroverde Feyenoord gisteren de landstitel. Ondanks de financiële uitdagingen, onervarenheid van de spelers en de lage verwachtingen wist Feyenoord de concurrentie af te troeven. Redacteur Steven Verseput ziet hoe het team na een moeilijke start toch landskampioen werd.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.