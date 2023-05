Extreem snoep is populair: groter, zuurder, heter (en: duurder)

Het is een donderdagmiddag in de meivakantie en het is druk bij de snoepwinkels van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Kinderen staan in de rij voor een ijsje en dralen bij de snoepkraam onder de roltrap. Ouders helpen met het vullen van zakjes schepsnoep. Maar wat vooral opvalt zijn de schappen vol buitenlands snoep. ‘American Candy!’ staat op een groot bord aan de muur van de Jamin. Op de planken eronder ligt snoep met namen als Brainlickers, Warheads en Toxic Waste. ‘Gevaarlijk zuur!’ staat er op die laatste, verpakt in de vorm van een ton met kernafval. Een meisje op een lichtblauwe step zoeft langs: „Mama, mag ik die snoep?”

De laatste jaren duikt overal in Nederland Amerikaans, Japans en Mexicaans snoepgoed op, in snoepwinkels en speciaalzaken, maar ook in sommige supermarkten. In veel grote steden zijn zelfs volledige winkels gewijd aan internationaal snoep, dat uitblinkt in extreemheid. Er zijn gummi’s die een halve kilo wegen en fruitvormige kussentjes die exploderen in je mond.

Veel van de buitenlandse lekkernijenzijn extreem zuur, extreem pittig of elektrisch blauw. En behalve snoep en chips liggen er bij de snoepkraam rijen vol pittige noedels. Alle soorten snacks komen in aanmerking, uit allerlei landen, als ze maar extreem zijn.

„Niemand wil gewoon iets zoets. Hoe gekker, hoe populairder”, zegt eigenaar Florence Akello van de Plumule Expat Shop in de Mall. Daar verkopen ze behalve Engelse vleespasteien en Amerikaanse pindakaas ook geïmporteerd snoep. Dat ongewone, buitenlandse snacks gewild zijn is niet nieuw, maar de enorme trendgevoeligheid ervan wel.

Dat merken ze bij alle snoepwinkels in de Westfield Mall. Zo zijn bijvoorbeeld de noedels van het merk Samyang heel populair, vertelt Roos van den Doel (19) van snoepkraam Snoepkont. Vooral de ‘chicken carbonara’-variant van de hete noedels is sinds kort niet aan te slepen. Akello beaamt het: „Als iets een trend is op TikTok dan is het niet bij te benen. Het vliegt de winkel uit.” Ze lacht: „Veel ervan smaakt verschrikkelijk. Maar het maakt niet uit of het lekker is, het gaat erom of je de challenge aankan.”

Snoepfuik

Sociale media spelen een grote rol bij de populariteit van bepaalde snoepsoorten. Bij de Jamin in Leidschendam hebben ze zelfs een socialemediatafel, waar alle snoepsoorten verzameld worden die online aandacht krijgen. Akello van Plumule Expat Shop vertelt hoe kinderen al zwaaiend met hun smartphone binnenkomen. Klanten komen naar de winkel voor specifieke snoepjes en snacks die ze online hebben gezien. Challenges met de heetste chips en het zuurste snoep staan op YouTube en TikTok tussen recensies van de nieuwste en raarste popcornsmaken. Bekende influencers als MeisjeDjamila maken video’s over hoe je snoep de klas in kan smokkelen in je haarborstel.

Als je de filmpjes eenmaal hebt bekeken, krijg je ze onophoudelijk aangeboden. „Een snoepfuik”, in de woorden van Henri Faun, projectmanager en senior onderzoeker bij onderzoeksbureau Panteia. Hij monitort jaarlijks kindermarketing voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. „Kinderen houden altijd al van snoep, maar de manier waarop ze er nu mee in aanraking komen is nieuw.”

De snoeptrends komen op terwijl er al grote zorgen zijn over de gezondheid van Nederlandse kinderen. In 2022 had 11,5 procent van de 4- tot 12-jarigen overgewicht en 13,8 procent van de 12- tot 16-jarigen. Er is een reclamecode die op kinderen gerichte marketing voor snoep moet voorkomen, maar sociale media blijven een „grijs gebied”, constateert Faun.

Zo mogen producenten advertenties met ongezonde etenswaren niet richten op kinderen onder de 13, maar het is niet altijd duidelijk of het snoep dat in beeld komt niet toch een vorm van sluikreclame is. En Instagram en TikTok zijn officieel alleen voor gebruikers van 13+, maar veel is zonder account te bekijken en de leeftijd die kinderen opgeven wordt niet gecontroleerd. „Dat maakt het heel erg lastig om in de gaten te houden wat bij wie terechtkomt”, aldus Faun.

Bedrijven en influencers met veel volgers zijn ook niet de enige die de snoepconsumptie opstuwen. Een blik op TikTok maakt duidelijk dat veel jongere kinderen zelf filmpjes maken over snoep. En volgens medewerkers van de winkels in Leidschendam komen regelmatig kinderen met vragen, omdat ze hun spreekbeurt willen houden over Amerikaans snoep. Komt het echt uit Amerika, willen ze dan weten. Wat is het populairste? En waarom is het zo duur?

Foto NRC

Voedselveiligheid

Duur is het snoep zeker. Voor een zakje chips betaal je zomaar 8 euro. Fabienne Schouten (19) vindt het belachelijk. Ze zit op een bankje in de Mall en vertelt dat ze laatst mee was met een vriendin die ook trendy snoep wilde inslaan: „Waren we zomaar 60 euro kwijt.” Ze neemt een slokje van haar blauwe slush. „Overal staat ‘te’ voor. Het is te heet, te zuur. Maar ook vooral veel te veel geld voor te weinig…”

Schouten is eigenlijk al te oud. „Het begint met kinderen van acht jaar”, vertelt Remco van Hintum, eigenaar van twee worstenwinkels en van de Snoepkont. De hoge prijzen van het snoep lijken de populariteit onder jonge kinderen niet te drukken. „Je moet het zien alsof de kinderen speciale editie Nikes willen”, zegt Van Hintum. „Ze willen meedoen, ze zijn fan. En daar hebben ze geld voor over.”

De trends volgen elkaar zo snel op dat het moeilijk kan zijn te controleren of alles wat verkocht wordt ook voldoet aan de normen voor voedselveiligheid.

Consumentenorganisatie Foodwatch ziet dat risico ook. „Voedselproducenten springen natuurlijk graag in op trends”, schrijft de organisatie, maar „controle door handhavers zoals de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gebeurt veelal steekproefsgewijs, waardoor 100 procent veiligheid niet is te garanderen. Als ouder kun je er niet altijd op vertrouwen dat al het snoep veilig is.”

Sommige buitenlandse producten bevatten ingrediënten die niet in de EU zijn toegestaan omdat er gezondheidsrisico’s aan kleven. Het gaat dan bijvoorbeeld om chemisch gebleekte tarwe. In 2017 werden producten met dit ingrediënt uit de schappen gehaald na een rapport van Foodwatch.

Dit levert ook dilemma’s op voor verkopers. Jamin-directeur Toon van Dijk ziet bijvoorbeeld dat andere winkels nog steeds producten met chemisch gebleekte tarwe verkopen. „Het is soms best lastig”, zegt hij. „Klanten komen weleens vragen of we iets verkopen en dan moet je zeggen dat je het niet mag verkopen terwijl het wel in andere winkels ligt.”

De snelst opkomende trend van het moment is do-it-yourself-snoep, waarin Japan een van de voorlopers is. In de winkels liggen allerlei pakketten met gummi’s waar je zelf zure gel overheen moet spuiten, en stokjes die je in heet poeder moet dopen. Op de socialemediatafel van Jamin ligt iets wat Magic Potion heet, waarbij je een tablet moet oplossen in een flesje in de vorm van een erlenmeyer. ‘Mystery flavour,’ staat er op het flesje, ‘Would you dare to taste it?’ De talloze TikTok-video’s over het snoep hebben honderdduizenden views.