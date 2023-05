Europese Commissie akkoord met overname van Activision Blizzard door Microsoft

De EU is akkoord met de overname van gameontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft. Dat heeft de Europese Commissie (EC) maandag laten weten in een verklaring. De EC was een onderzoek begonnen naar de overname ter waarde van 69 miljard dollar (zo’n 60 miljard euro), die van Microsoft het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld zou maken.

Het onderzoek werd geopend omdat er zorgen waren dat spellen van Activision, zoals het wereldwijd gespeelde Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush en Guitar Hero, na de overname alleen nog maar beschikbaar zouden zijn voor de Xbox-spelcomputer. Microsoft heeft echter toegezegd dat deze spellen ook op andere spelcomputers, zoals de Playstation van concurrent Sony, gespeeld zullen kunnen worden.

Ondanks het Europese akkoord is een overname nog geen feit. Zowel de Britse als de Amerikaanse mededingingsautoriteit moeten nog hun zegen geven. Zo stapte de Amerikaanse waakhond Federal Trade Commission (FTC) naar de rechter om een overname te voorkomen en heeft de Britse Competition and Markets Authority (CMA) de overname ook geblokkeerd, een beslissing waartegen Microsoft in beroep is gegaan.