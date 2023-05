De tulp? Die wordt het niet, want die is al nationale bloem van Turkije en Hongarije

Het madeliefje, de pinksterbloem, de paardenbloem, het fluitenkruid en de wilde kievitsbloem: alle vijf maken ze nog kans om te worden verkozen tot Nationale Bloem, op zondagochtend 4 juni tijdens de live-uitzending van radioprogramma Vroege Vogels. Want hoewel de grutto al sinds 2015 onze Nationale Vogel is, ontbreekt tot op heden een botanisch equivalent.

De afgelopen weken konden luisteraars stemmen op een longlist van veertig bloemen, waarop onder meer ook de dotterbloem, de klaproos en de roggelelie stonden. Die laatste soort is vrijwel uitgestorven in Nederland, maar was vanwege de oranje kleur in het verleden zeer in trek bij het koningshuis – zo bestaat er een zeventiende-eeuws portret van een piepjonge Willem III met de roggelelie en werd de soort vanwege de kleur in 1994 nog afgebeeld op een postzegel.

Grote afwezige bij de verkiezing is de tulp. De reden? Die bloem is bij lange na niet zo Nederlands als we denken. Het was de botanicus Carolus Clusius die in de zestiende eeuw voor de wijdverspreide introductie in West-Europa zorgde; oorspronkelijk komt de soort uit Turkije. Sterker nog, daar is de tulp wél de nationale bloem, net als in Hongarije. Andere nationale bloemen zijn onder andere de edelweiss (Oostenrijk), de klaproos (België) en het lelietje-van-dalen (Finland).

Madeliefje

Opvallend aan de huidige shortlist is dat vier van de vijf soorten algemeen voorkomen in Nederland. Alleen de wilde kievitsbloem (die soms wel ‘Goudse tulp’ wordt genoemd) staat op de Rode Lijst te boek als kwetsbaar; de andere soorten zijn zo algemeen dat ze soms zelfs als onkruid worden gezien. Toch kregen de vijf soorten samen 40 procent van de ruim 25.000 stemmen.

Hoe de nieuwe nationale bloem in het zonnetje zal worden gezet, is nog niet bekend.

Wie wil meebeslissen welke soort verkozen wordt, kan nog tot en met vrijdag 2 juni stemmen via de website van Vroege Vogels