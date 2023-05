Bulgaarse Eurocommissaris Mariya Gabriel verlaat Brussel om kabinet te vormen in eigen land

De Bulgaarse Eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie Mariya Gabriel legt haar functie onmiddellijk neer om in eigen land een regering te vormen. Dat maakte Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie maandag bekend. Het besluit komt nadat Gabriel eerder op maandag van de Bulgaarse president Rumen Radev het mandaat kreeg om een nieuw kabinet te vormen. Afgelopen week werd de ze ook al door de leider van haar centrumrechtse GERB-partij Boyko Borissov naar voor geschoven als kandidaat-premier.

Met de nipte verkiezingsoverwinning van haar partij in april leek Bulgarije opnieuw af te stevenen op langdurige en moeizame coalitiebesprekingen. De GERB-partij behaalde 69 zetels in het parlement terwijl haar grootste rivaal, het pro-westers hervormingsblok onder leiding van We Continue the Change (PP) op 64 zetels kwam. Gabriel krijgt nu zeven dagen de tijd om de langdurige politieke impasse in het land te doorbreken en een kabinet te vormen.

De Bulgaarse politiek was de afgelopen jaren niet in staat om een levensvatbare regeringscoalitie te vormen. Door onder meer de politieke versnippering in het land trokken de Bulgaren in april voor de vijfde keer in twee jaar naar de stembus. De politieke crisis verplichtte Bulgarije ertoe om de beoogde invoering van de euro uit te stellen.

Gabriel trad in 2017 in functie als commissaris voor digitale zaken en nam de portefeuille onderzoek, innovatie, onderwijs en cultuur op zich aan het begin van het huidige mandaat, in 2019. Twee andere commissarissen, de Deense Margrethe Vestager en de Griek Margaritis Schinas, nemen haar portefeuilles voorlopig waar.