Bijna 15 miljard euro aan goud en geld naar nieuwe opslag DNB verplaatst

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de afgelopen vier weken voor bijna 15 miljard euro aan goudbaren, gouden munten en bankbiljetten van de DNB-kluis in Haarlem naar het nieuwe DNB Cashcentrum (DCC) in Zeist gebracht, zo meldt de bank maandag in een persbericht. Bij de operatie werden ruim tweehonderd ton aan goudstaven en gouden munten ter waarde van 10,4 miljard euro en een voorraad bankbiljetten ter waarde van ruim 4,5 miljard euro verplaatst.

Vanwege de verbouwing van het hoofdkantoor van DNB aan het Frederiksplein in Amsterdam werd het goud en de bankbiljetten in 2020 naar een tijdelijke opslag in Haarlem gebracht. Nu het DCC is opgeleverd, konden de 14.166 baren van ongeveer 12,5 kilo per stuk en 1.006 bakken en kisten met gouden munten naar hun definitieve bestemming worden gebracht. Dat gebeurde onder beveiliging van de Koninklijke Marechaussee, samen met politie en defensie. De renovatie van het hoofdkantoor in Amsterdam moet in 2024 klaar zijn. Nu het goud in Zeist ligt, zal het gebouw dan ook toegankelijk voor publiek worden.

In het nieuwe gebouwde DNB Cashcentrum, gelegen op defensieterrein Camp New Amsterdam, bevindt zich de goudkluis van De Nederlandsche Bank. Bankbiljetten worden in dit centrum gecontroleerd, gesorteerd en aan waardetransporten overgedragen. Het DCC herbergt bijna een derde van de totale goudvoorraad van DNB. Een derde ligt in de Federal Reserve Bank in New York, de rest ligt in kluizen in Ottawa en Londen.