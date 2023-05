Amerikaans Congres ondervraagt topman ChatGPT over regulering van AI

Zijn de politici nog op tijd om de grote bedrijven bij te sturen? Terwijl Google, Microsoft en OpenAI elkaar in hoog tempo aftroeven met nieuwe innovaties in artificiële intelligentie (AI), worstelen zowel Amerika en China als Europa met de vraag hoe de nieuwe technologie valt te reguleren.

Sam Altman, topman van techbedrijf OpenAI, moet daarover deze week duidelijkheid verschaffen. Hij verschijnt dinsdag voor het Amerikaanse Congres voor een hoorzitting over de gevaren en risico’s van AI. Voorafgaand aan de hoorzitting dineerde Altman maandagavond met Democratische en Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden. Onderwerp van het etentje, zo bleek uit de uitnodiging: ‘AI en de toekomst’.

Dinsdag is de eerste keer dat Altman door politici in het openbaar wordt ondervraagd over het bedrijf dat in november vorig jaar taalrobot ChatGPT uitbracht. ChatGPT is een programma dat teksten en programmeercode schrijft die nauwelijks van mensenwerk te onderscheiden zijn. De lancering van ChatGPT bracht een AI-race op gang tussen grote techbedrijven, waarbij Microsoft (Bing Chat) en Google (Bard) snel volgden met concurrerende chatbots. Ook Meta en Amazon investeren fors in kunstmatige intelligentie. Microsoft nam tevens een miljardenbelang in OpenAI, wat de ontwikkeling alleen maar verder versnelt.

De onderliggende taalmodellen waarmee de chatrobots worden getraind worden momenteel in razend tempo slimmer en beter. Ze hebben de potentie om in de toekomst vrijwel alle beroepen ingrijpend te beïnvloeden. Althans, als deze ontwikkeling zich doorzet en AI inderdaad in staat blijkt beter te kunnen schrijven, redeneren en programmeren dan mensen.

Enthousiast en nerveus

Nieuwe technologie met een dermate grote impact maakt zowel enthousiast als nerveus. Wetenschappers en werknemers van de grote AI-bedrijven waarschuwden de afgelopen maanden dat de AI-strijd leidt tot het te vroeg uitbrengen van producten, nog voordat goed over gevaren is nagedacht. Die aanpak heeft mogelijk ernstige gevolgen. Denk aan AI-systemen die worden gebruikt voor nieuwe vormen van cybercriminaliteit of die op grote schaal worden ingezet voor de productie en verspreiding van nepnieuws.

Aan politici nu de taak om regels op te stellen om misbruik te voorkomen. De Verenigde Staten staan daarbij op achterstand. Vorige maand maakte China bekend binnenkort techbedrijven te verplichten nieuwe AI-producten vooraf voor te leggen aan de Cyberspace Administration of China. Pas als die internettoezichthouder de zekerheid heeft dat de AI „de staatsmacht niet ondermijnt” of „het land verdeelt”, mogen de producten de markt op. Ook zijn Chinese bedrijven ingeperkt in het gebruik van persoonlijke data van burgers bij het trainen van hun systemen.

AI werd in de VS vooral gezien als een enorme economische kans

Europa werkt op zijn beurt aan de ‘AI Act’, een ingrijpend wetsvoorstel dat het gebruik van kunstmatige intelligentie voor Europese burgers moet reguleren. Vorige week werd al duidelijk dat het Europees Parlement onder meer een algeheel verbod wil op gezichtsherkenning. Ook moeten bedrijven als OpenAI transparant zijn over de data die ze gebruiken en garanties geven voor cyberveiligheid.

De Verenigde Staten kozen er, in ieder geval de laatste jaren, voor om deze bedrijven ongemoeid te laten. AI werd vooral gezien als een enorme economische kans. Dat heeft ertoe geleid dat de grootste bedrijven en investeerders in AI momenteel allemaal in Silicon Valley zitten. Ondertussen is de privacy van Amerikaanse burgers nauwelijks beschermd tegen de producten die door diezelfde bedrijven worden uitgebracht.

Maar zelfs de Amerikaanse politici zijn inmiddels van mening veranderd. Ook de Republikeinse Partij, doorgaans geen fan van overheidsbemoeienis, is kritisch over de macht van de grote technologiebedrijven en pleit nu fanatiek voor regulering. „We zijn ons bewust van het buitengewone potentieel en de ongekende dreiging die kunstmatige intelligentie vormen”, zei het Republikeinse Congreslid Mike Johnson uit Louisiana vorige week. „Het Congres moet handelen voordat het te laat is.”