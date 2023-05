Advocatenkantoor Ficq stopt met bijstaan verdachten in strafzaak met kroongetuige

Advocatenkantoor Ficq stopt met het bijstaan van verdachten die worden vervolgd in een strafzaak waarbij een kroongetuige wordt ingezet door het Openbaar Ministerie. Dat stelde advocaat Nico Meijering maandagochtend tijdens een zitting van het Marengoproces. „Wij willen dat niet meer.”

Volgens Meijering lijkt het erop dat kritiek op de inhoud van verklaringen van de kroongetuige Nabil B. in de Marengozaak onwelgevallig is. „Er wordt namelijk niet inhoudelijk op gereageerd”, aldus Meijering. „Of het Openbaar Ministerie legt ons woorden in de mond die niet kloppen, om dan te concluderen dat de verdediging zaken stelt die niet kloppen.”

Drie liquidatieprocessen

Dat advocatenkantoor Ficq stopt met het bijstaan van verdachten die worden beschuldigd, is bijzonder. Twee partners van het kantoor – Christian Flokstra en Nico Meijering – hebben prominente verdachten bijgestaan in de vier strafzaken waarin kroongetuigen een rol hebben gespeeld. Het gaat daarbij om drie grote liquidatieprocessen Passage, Marengo en Eris. Meijering heeft al jaren grote kritiek op de kroongetuigenregeling en de manier waarop die regeling uitwerkt tijdens strafzaken.

Lees ookHarde kritiek op beveiliging kroongetuige Nabil B.

Zijn kantoorgenoot Christian Flokstra is tijdens het begin van de zitting in de zaak van hun cliënt Mohammed Razzouki in tegenstelling tot de rechtbank ingegaan op de arrestatie van collega Inez Weski. Volgens Flokstra is de arrestatie van Weski „een nieuwe zwarte bladzijde” in de strafzaak Marengo. „Advocaten dienen de rechtstaat en de samenleving door bij te dragen aan een kritisch en zorvuldig strafproces. „Onze gewaardeerde collega Inez heeft als advocaat de meest complexe rol vervuld in het Marengo-proces dat wat verharding betreft geen gelijke kent”, aldus Flokstra. „Het wordt door die verharding voor advocaten steeds moeilijker om die rol te vervullen.”

Volgens Meijering blijkt tijdens strafzaken waarin kroongetuigen een hoofdrol vervullen keer op keer dat „het OM er alles aan doet om de verklaringen van een kroongetuige overeind te houden”. Meijring vraagt de rechtbank dan ook in vonnis om op deze problematiek in te gaan. “Als er niets met de kroongetuigenregeling gebeurt ben je als verdediging kansloos. Dat heb je als advocaat van een verdachte eerder een rol ter legitimering van een proces zonder een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren. Daarom stoppen wij ook om nog op te treden in dit soort zaken.”