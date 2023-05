Adviseur van beleggers kritisch op klimaatbeleid TotalEnergies

Het Amerikaanse stemadviesbureau ISS raadt grote beleggers in TotalEnergies aan om een kritische motie te steunen over het achterblijvende klimaatbeleid van de Franse oliemaatschappij. Volgens ISS is het ontbreken van plannen om de CO 2 -uitstoot vóór 2030 serieus aan te pakken de aanleiding voor dit advies, dat door NRC is ingezien. De motie wordt later deze maand in Parijs ingediend door het activistische beleggerscollectief Follow This.

Mark van Baal van Follow This noemt het advies „een doorbraak”. Zijn organisatie roept, samen met zeventien beleggers, het oliebedrijf op om het Akkoord van Parijs na te leven. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden – en bij voorkeur 1,5 graad – beperkt blijft. „Eindelijk steunt een van de twee meest invloedrijke stemadviseurs ons redelijke verzoek. Dit soort grote olieconcerns verandert alleen maar als de aandeelhouders voor verandering kiezen”, reageert Van Baal.

TotalEnergies liet eerder aan aandeelhouders weten dat de resolutie van Follow This „simplistisch” is en „geen geloofwaardig antwoord biedt op de uitdagingen van klimaatverandering”. Het Franse concern, dat vorig jaar een nettowinst van ruim 19 miljard euro boekte, stelt daarom dat de motie van Follow This „tegen de belangen van het bedrijf, zijn aandeelhouders en zijn klanten” indruist.

Scope 3

Om te voldoen aan het Parijse akkoord moet al voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen bijna worden gehalveerd, maar geen van de grote olieconcerns heeft daar substantiële plannen voor. Daarbij gaat het vooral om de uitstoot die vrijkomt bij het gebruik van de olie- en gasproducten. Die uitstoot, de zogeheten scope 3, vormt in de praktijk 95 procent van het totaal. Volgens het advies van ISS aan de beleggers toont TotalEnergies „onvoldoende” aan „dat de scope 3-doelen in lijn zijn met het Parijs-akkoord”.

Vorige maand steunde bij het Britse oliebedrijf BP 17 procent van de beleggers de resolutie van Follow This. Een jaar eerder lag dat percentage op 15 procent. Bij TotalEnergies wordt de motie van Follow This dit jaar voor het eerst ingediend.

Later deze maand komt de motie van Follow This bij de aandeelhoudersvergaderingen van Chevron, ExxonMobil en Shell in stemming. Een Britse rechter keerde zich vorige week tegen pogingen van milieuorganisatie ClientEarth om bestuurders van Shell persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de risico’s van klimaatverandering. Volgens berichtgeving van persbureau Bloomberg stelt de rechter dat dergelijke kwesties bij de aandeelhoudersvergadering moeten worden besproken, en zijn bestuurders vrij om zelf de diverse belangen af te wegen.