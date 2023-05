Als stagiair zit ik op een rustige kantoormiddag te werken. Dan hoor ik vreemde geluiden op de gang. Daar tref ik een vrouw aan die naar adem hapt. Terwijl ik de Heimlich-greep doe, schieten alle volgende stappen door mijn hoofd: van 112 bellen tot reanimatie en beademing. Gelukkig heeft de Heimlich succes: een snoepje en veel slijm komen los. Wanneer ik daarna nog hoog in de adrenaline zit bij te komen, blijkt mevrouw zelf niet onder de indruk. Ze loopt binnen: „Hier, rolletje snoep, ik hoef ze niet meer.”

