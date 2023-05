Zweden wint Eurovisie Songfestival in Liverpool - zangeres Loreen maakt favorietenrol waar

„Loreen, je gaat de geschiedenisboeken in”, zei de Britse presentator Graham Norton bij de uitreiking van de glazen microfoon die hoort bij het Eurovisie Songfestival. Net als in 2012 won de 39-jarige zangeres Loreen zaterdagavond ruimschoots het 67ste Eurovisie Songfestival voor Zweden. Ze werd in de Liverpool Arena de eerste vrouw die het Europese liedjesfestival tweemaal op haar naam schreef. Alleen zanger Johnny Logan won namens Ierland driemaal het songfestival. „Surrealistisch”, zei de zangeres nadat ze haar winnend liedje ‘Tattoo’ nog eens had uitgevoerd in de bijzonder fraaie podiumsetting: liggend, ingeklemd tussen twee Led-schermen die ze ‘bevrijd’ steeds verder omhoog kon duwen.

Lorine Zineb Noka Talhaoui, Zweedse met Berbers-Marokkaanse ouders, gold al weken als topfavoriet. Haar tot in de puntjes uitgedachte Eurovisienummer ‘Tattoo’, een aanzwellende catchy trancetrack over liefde en hoop staat hoog in internationale hitlijsten en heeft op Spotify ruim 58 miljoen streams. Dat Loreen won met een flinke hoeveelheid publieksstemmen - al klonk zaterdagavond niet de strakste versie van haar nummer - was nauwelijks een verrassing te noemen. De Europese televoters stemden massaal voor de vol overgave zingende zangeres die met de centimeterslange nagels de dansbewegingen van haar handen aanzette, al werd aan het einde van de bekendmaking Finland ineens nog Loreens grootste concurrent. Rapper en zanger Käärijä, in zijn groene Hulk-mouwen, had met zijn ‘ChaChaCha’ niet alleen de zaal, maar ook de televoters thuis flink opgezweept.

Ook de landenjury’s, die hun punten vrijdag al uitdeelden na het zien van de dress rehearsel, zagen het meest in haar. De intense ballade van Italië en de fel-fiere danceact van Israël vielen daarnaast goed.

Zevende zege Zweden

Het is de zevende zege voor Zweden. De vorige winnaar was de Zweedse zanger Måns Zelmerlöw met het liedje ‘Heroes’. De spiritueel ingestelde Loreen had alles minder stressvol ervaren dan in 2021 , zei ze na afloop bij de persconferentie. Ze was nu minder naïef, „minder meisje dan toen”. Haar eurodancetrack ‘Euphoria’, dat in 2012 gold als een ‘mysterieuze performance’, was „in het maanlicht” geweest. ‘Tattoo’ was nu „vol in het zonlicht”. Trots was ze, dat iedereen „in haar verhaal was meegegaan.”

Het was een aantrekkelijke finale-avond in Liverpool. Gastland Groot-Brittannië had alles uit de kast gehaald voor een in fuchsia, geel en blauw getinte show vol levenslust en creativiteit waarin Oekraïne, winnaar van vorig jaar door Kalush Orchestra, mocht schitteren. Bij de spectaculaire opening zag je de hiphopformatie eerst optreden in het metrostation in Kiev, dat lang diende als schuilplaats tijdens Russische bombardementen.

Daarna werd geschakeld naar zanger Sam Ryder, tweede bij de vorige editie, die boven op de Big Ben stond met zijn gitaar. Britse sterren als Joss Stone en Andrew Lloyd Webber en ook Queen-drummer Roger Taylor leverden muzikale bijdrages, waarna de grootste verrassing in tien koninklijke seconden kwam: prinses Kate Middleton aan de vleugel.

Ook de tussenact waarin oud-winnaars de muzikale roots van de stad Liverpool eerden was aardig. Weinig Beatles wel in The Liverpool Songbook - vreemd. Duncan Laurence bracht een zeer ingetogen versie van ‘You’ll Never Walk Alone’.

Opgepompt deelnemersveld

De wedstrijd zelf was dit jaar, net als de twee eerdere halve finales, een behoorlijk opgepompt deelnemersveld met 26 optredens vol smaakversterkers. Alles wat een liedje eigen maakte leek dit jaar extra visueel opgeblazen met metershoge visuals van vlammen en watervallen, eenhoorns en schuine hellingen.

Veel zangers openden hun nummer liggend, zoals bovenop een ‘Eiffeltoren’ van licht (Frankrijk). Ze deden een soort totaaltheater van een burleske nachtclub, een fantasy heldinnen-verhaal, in satire verpakte anti-oorlog retoriek tot een dystopische nachtmerrie. En het was voor kijkers flink switchen tussen zeer uiteenlopende muziekgenres, van dancepop naar flamenco, van traditional tot folklore naar hypnobeats tot vurige rock.

Het Duitse Lord of The Lost, de pastiche rockact ‘from hell’ in rood lakleer eindigde uiteindelijk als laatste. Voor het duo Mia Nicolai en Dion Cooper dat voor Nederland uitkwam hield het dinsdag al op. Zij konden in de eerste halve finale de verwachtingen niet waarmaken met ‘Burning Daylight’.