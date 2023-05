Zelensky aangekomen in Berlijn, bezoek in teken van nieuw militair steunpakket

Volodymyr Zelensky is aangekomen in Berlijn. Dat maakte de Oekraïense president zondagochtend op Twitter bekend. Het is zijn eerste bezoek aan Duitsland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Zelensky, die zaterdag een bezoek aan Rome afrondde, laat in zijn tweet weten dat het bezoek in het teken staat van een „zeer belangrijk pakket” wapenleveringen aan Kyiv en de „wederopbouw” van Oekraïne.

Zaterdag kondigde de Duitse regering een nieuw militair steunpakket aan ter waarde van 2,7 miljard euro. Onderdeel daarvan zijn de levering van 30 Leopard 1-tanks, talloze pantservoertuigen, drones, luchtafweersystemen, raketten en munitie. Berlijn is altijd terughoudend gewest met militaire steun aan Oekraïne. „We zullen de balans blijven zoeken tussen de best denkbare steun voor Oekraïne en het voorkomen van een ongewilde escalatie”, zei bondskanselier Olaf Scholz afgelopen februari.

Precieze details over het programma van Zelensky’s bezoek zijn nog niet bekend. Duitse media melden dat hij zondagochtend aanschuift bij bondskanselier Scholz en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier.