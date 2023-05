Tropische storm Mocha bereikt Myanmar en Bangladesh, grote schade verwacht

Cycloon Mocha heeft zondagmiddag de kusten van Bangladesh en Myanmar bereikt. Dat maakte het Bangladesh Meteorological Department bekend. Door de dreiging van de tropische storm zijn in Bangladesh uit voorzorg al zeker 300.000 mensen naar veiligere gebieden gebracht. Ook in Myanmar werden 100.000 mensen geëvacueerd. Zondagochtend werden in Myanmar al meerdere doden gemeld door de krachtige wind en regen, zo meldt persbureau AP.

De regio is dan ook kwetsbaar voor natuurrampen. Los van het stormweer zijn hoe dan ook zo’n 6 miljoen mensen er afhankelijk van noodhulp. Vooral de vluchtelingenkampen, waar honderdduizenden Rohingya-vluchtelingen, een moslimminderheid opeengepakt zitten, lopen groot gevaar. Cox’s Bazar in Bangladesh, dat op de route van cycloon Mocha ligt, is op dit ogenblik de thuis van bijna een miljoen vluchtelingen die zijn ontsnapt aan het militaire regime in buurland Myanmar. De VN en hulpverleners in Bangladesh hebben inmiddels tonnen droog voedsel en tientallen ambulances met mobiele medische teams klaargezet. Volgens Titon Mitra, een plaatselijke VN-gezant, staan de levens van zeker twee miljoen mensen op het spel.

De orkaan, de krachtigste in tien jaar in de regio, gaat gepaard met windsnelheden tot 259 kilometer per uur. Het plaatst de orkaan in categorie 5, de hoogste op de schaal van Saffir-Simpson, een classificatie die in de meteorologie wordt gehanteerd om tropische cyclonen naar hun kracht in te delen. Experts verwachten veel schade aan de lokale infrastructuur. Mogelijk veroorzaakt de storm vloedgolven tot vier meter hoog aan de kust.

De verwachting is dat Mocha, dat op dit ogenblik de kusten van Cox’s Bazar in Bangladesh en de grens met Myanmar nadert, zich in noordoostelijke richting zal verplaatsen en uiteindelijk rond de middag de kusten van Cox’s Bazar en het noorden van Myanmar bij Sittwe zal bereiken.