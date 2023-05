Studenten over het bindend studieadvies: ‘Je raakt bevroren door de stress’

In de weken voor het tentamen dat zou bepalen of ze de puntengrens van het bindend studieadvies (bsa) zou halen, kreeg geneeskundestudent Lola Leeuwesteijn (20) paniekaanvallen van een kwartier. „Na zo’n mental breakdown dacht ik dan: shit, weer vijftien verloren minuten – je raakt bevroren door de stress.”

Om stress onder studenten tegen te gaan wil minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) dat de norm voor een positief studieadvies vanaf september 2025 op maximaal 30 van de in totaal 60 studiepunten komt te liggen. Momenteel mogen universiteiten en hogescholen zelf bepalen hoe hoog ze de eerstejaarslat leggen: het gemiddelde ligt op ongeveer 45 punten.

Voor veel studenten is het studieadvies het summum van prestatiedruk. Wie het minimumaantal punten niet haalt, mag dezelfde studie het jaar erop niet vervolgen, en moet dan kiezen tussen twee kwaden: een jaar vertraging oplopen of het prille studentenleven voortzetten op een andere universiteit, vaak in een andere stad.

Ik vind 30 punten wel erg laag. Een beetje stress kan je ook helpen

Na het afgelopen studiejaar moest 13 procent van de universitaire studenten stoppen vanwege een negatief studieadvies. Versoepelingen van de norm vanwege corona hadden vooral invloed in het hbo: daar lag de uitval door het studieadvies met 3 procent beduidend lager.

Leeuwesteijn haalde het cruciale tentamen en kon in Nijmegen verder studeren. Hoe verging het andere studenten? NRC vroeg het aan vijf van hen.

Thijmen Lodewijk (29) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Minimumaantal te behalen studiepunten: 48

„Vlak voor de studie begon waren familieleden en een collega omgekomen bij de ramp met de MH17. Daardoor dacht ik weleens: „Wat boeit het? Waarom zou ik niet iets leuks gaan doen?

„In mijn eerste jaar werd me aangeraden om voortijdig te stoppen, omdat het erop leek dat ik het studieadvies niet zou halen. Het jaar erop probeerde ik het opnieuw. Toen durfde ik op het einde de mails met de studieresultaten pas te openen als ik alleen thuis was. Uiteindelijk haalde ik de grens niet – op één vak na.

„Bij de examencommissie heb ik aangegeven dat er persoonlijke omstandigheden meespeelden, maar toch mocht ik niet door. Volgens de commissie had ik stappen moeten ondernemen om er iets aan te doen: naar een psycholoog gaan bijvoorbeeld.

„Aan stoppen dacht ik niet. Geschiedenis is altijd mijn droomstudie geweest. Ik moest een jaar wachten, waarna ik nog een keer begon en mijn diploma haalde.”

Over de verlaging van het studieadvies: „Als student moet je presteren, dat is nu eenmaal de maatschappij waarin we leven. Maar het plan om een advies van dertig punten in te stellen vind ik mooi: als je persoonlijke situatie niet lekker gaat, is daar nu niet echt ruimte voor.

„Het liefste zie ik dat het studieadvies echt een advies wordt. Dat wordt gekeken naar de reden waarom een student het niet haalde, en of er in het jaar erop ruimte voor verbetering mogelijk is.”

Jason de Weerd (22) studeert rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Minimumaantal te behalen studiepunten: 52

„Het studieadvies was voor mij een stok achter de deur: doordat ik [de aandachtsstoornis] ADHD heb, gebeurt er anders vrij weinig. Ik mocht bij één vak een misstap maken. Dat zorgde ervoor dat ik het hele jaar gestreden heb.

„Een herkansing in de zomer zou bepalen of ik weg moest bij de studie. Toen kwam er een heel gedisciplineerde kant van mij naar boven. Ik chillde niet meer. En ik kreeg een goed cijfer!

„Nu zit ik in het tweede jaar en heb ik maar een handjevol vakken gehaald. Studeren is niet meer de prioriteit. Ik ben er dus het levende bewijs van dat je minder doet als de druk eraf is.

„Het klinkt misschien gek, maar ik heb maten verloren door het bindend studieadvies. Vrienden die één vak te weinig hadden gehaald en nu dezelfde studie in een andere stad doen – en daar goed presteren. Het niet halen van je advies betekent niet dat je niet capabel bent om je studie te doen.

„Veel studenten zeggen dat je naar de studiebegeleider moet gaan als je het niet haalt, en moet gaan ‘huilen’ en zeggen dat je depressief bent. Ik hoor van veel mensen dat zij doen alsof ze mentale klachten hebben in een poging een versoepeling te krijgen. Zelf heb ik nooit aangegeven dat ik ADHD heb. Ik ben meer van: Je moet het toch een keer doen.”

Over de verlaging van het studieadvies: „De druk van een studieadvies is nodig, maar op de Erasmus Universiteit moet je bijna alle vakken halen. En iedereen heeft weleens een maand waarin je je niet goed voelt toch?”

Jiske Vis (18) studeert journalistiek aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Minimumaantal te behalen studiepunten: 50

„In het eerste jaar weet je nog niet precies wat er van je verwacht wordt. Dan moet je ook nog 50 studiepunten halen om over te gaan. Als je meer dan twee vakken niet haalt, ben je meteen een heel jaar verder. Er is daardoor veel uitval. Mensen die het toch te veel vinden en denken: dit wil ik niet.

„Deze periode zou de mooiste tijd van je leven moeten zijn. Ik zit dan ook in het bestuur van mijn studieverenigin, en ben op zoek naar een kamer in Zwolle.

„Het is allemaal best wel veel eigenlijk. De 50 punten verwacht ik niet te gaan halen – nu heb ik er 10. Maar ook als ik een jaar vertraging oploop, blijf ik op de opleiding. En het zal niet voelen alsof ik dit jaar verspeeld heb: ik krijg veel terug voor wat ik voor de studievereniging doe. Het is ook belangrijk om een echt studentenleven te hebben.”

Over de verlaging van het studieadvies: „Het is goed dat het studieadvies versoepeld wordt om de stress van eerstejaars tegen te gaan. Maar dertig punten is wel erg laag: een ondergrens van 40 of 45 studiepunten zou al meer lucht geven.”

Achraf Taouil (22) studeert bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Minimumaantal te behalen studiepunten: 60

„Toen ik in 2019 aan mijn bachelor begon, moest ik in het eerste jaar alle punten halen om door te mogen gaan. Ik kon geen steek laten vallen. Ik had één onvoldoende en die herkansing was erg spannend.

„Het lastige van zo’n hoog advies is dat je weinig tijd krijgt om te wennen aan een nieuwe manier van leren. Je moet alles vanaf het begin meekrijgen, terwijl je discipline nodig hebt om zelf je tijd in te delen: het is niet langer elke dag van 9 tot 3, zoals op de middelbare school. En voor mij was de stap van een klein dorpje naar Rotterdam groot.

„Het is ook belangrijk is om nog te kunnen chillen. Ik ben voorzitter van studentenvereniging IQRA en zie dat degenen met zwaardere studies zich afzonderen en bijeenkomsten en afspraken met vrienden afzeggen. Niet eens dat ze dan efficiënt gaan studeren, maar ze kunnen het voor zichzelf niet goedpraten om vrij te nemen.”

Over de verlaging van het studieadvies: „Het is goed als het studieadvies van 60 studiepunten straks niet meer mag. Wel vind ik 30 erg laag. Een beetje stress kan je ook helpen. Een lat op 40, 45 studiepunten zou wat mij betreft ideaal zijn.”

Roos van Velzen (26) studeerde media en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Minimumaantal te behalen studiepunten: 45

„Via het hbo lukte het om op mijn droomstudie te komen. Ik was de eerste in mijn familie die naar de universiteit ging. Daar kwam ik een systeem terecht dat ik niet goed kende. Waarschijnlijk hebben ze het me wel verteld, maar het was een verrassing toen ik op het einde van het studiejaar een mail kreeg waarin stond dat ik niet door mocht studeren omdat ik mijn studieadvies niet had gehaald.

„Ik kwam twee punten te kort. Verder had ik hoge cijfers – ik zag het simpelweg niet aankomen. Een halfjaar geleden heb ik te horen gekregen dat ik ADHD heb. Misschien dat ik de informatie over het bsa daardoor niet meekreeg.

„Mijn ouders raadden me aan om rechten te gaan studeren. ‘Dat is altijd handig’, zeiden ze. Maar dat paste helemaal niet bij mij. Na drie maanden stopte ik met die opleiding en ben ik gaan werken. Ik heb toen echt een depressieve periode gehad. Gelukkig doe ik nu een master op het hbo die ik leuk vind.”

Over de verlaging van het studieadvies: „Vanwege de gevolgen van een negatief advies zou het invoeren van bijvoorbeeld een tussentijds gesprek met een decaan geen gek idee zijn.”