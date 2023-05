Remco Evenepoel leidt weer in de Giro d’Italia maar overtuigt niet

Remco Evenepoel wist precies wat hij moest doen, terwijl hij in het centrum van Cesena uitfietste na een uitputtende tijdrit van 35 kilometer. Omstuwd door een meute fotografen, cameramensen en journalisten die allemaal iets van hem wilden, net nadat hij met één tel verschil had gewonnen. Maar de winnaar liet zich door niemand afleiden. Hij focuste uitsluitend op dat ene hersteldrankje, dat hij al rijdend aanpakte van een verzorger en in één teug opdronk. Man met een missie. Over twee weken, aan het einde van de Giro d’Italia in Rome, moet en zal Evenepoel op het erepodium staan in de roze leiderstrui.

Met gemengde gevoelens keek de Belgische wereldkampioen terug op de tijdrit van zondag. Hij had dan wel gewonnen en het roze teruggepakt, maar de verschillen waren veel kleiner dan bij zijn winst van vorige week in de openingstijdrit: een seconde op de Brit Geraint Thomas, twee op diens ploeggenoot Tao Geoghegan Hart en zeventien tellen op de Sloveen Primoz Roglic, op voorhand zijn grootste rivaal deze Giro.

„Dit was zeker niet mijn beste tijdrit” ,concludeerde Evenepoel na afloop bij de Belgische tv-zender Sporza. „Maar we mogen blij zijn met de zege en de roze trui.” Wat hij ging doen op de rustdag van maandag? „Ik moet goed uitrusten, want de voorbije dagen waren niet mijn beste dagen op de fiets.”

‘Beetje dom’

Zaterdag voor de tijdrit had de kopman van Soudal-Quickstep ook al een gevoelige tik gekregen. In de door de jonge Ier Ben Healy na een lange solo gewonnen etappe van Terni naar Fossombrone viel Roglic fel aan op de laatste klim. Evenepoel kon niet volgen en moest ook het Ineos-duo Thomas en Geoghegan Hart laten gaan. De Belg verloor uiteindelijk veertien seconden op zijn drie belagers. „Het was niet mijn beste dag”, sprak Evenepoel bij de ploegbus. „Ik had het beter gedaan zoals Thomas: op eigen tempo naar boven.” Nu forceerde hij zich met een vergeefse sprong naar Roglic. „Het is weer een les die ik leer van een ervaren renner. Een beetje jammer, een beetje dom misschien. Ik had de benen om te volgen, maar als ik ze verkeerd gebruik is dat extra jammer. Hopelijk pak ik morgen nog wat seconden of een minuut.”

Was het bluf of zou Evenepoel in de tijdrit net als vorige week zaterdag iedereen aan gort rijden? „Hier gaan kletsen uitgedeeld worden dat het niet mooi meer is”, jubelde Sporza-verslaggever Carl Berteele na de doorkomst bij het eerste tussenpunt na dertien kilometer. De Belgische favoriet had een raketstart: elf seconden voor op Thomas, veertien op Geoghegan Hart en liefst 31 op Roglic.

Maar bij het tweede tussenpunt, na 23 kilometer, was de voorsprong al kleiner en na tussenpunt drie (29 kilometer) lag Evenepoel zelfs een fractie achter op Thomas. Om uiteindelijk toch nog met een seconde verschil te winnen. „Ik was veel te snel gestart”, keek de winnaar terug. „Ik heb mijn tijdrit niet goed ingedeeld.”

Na een week Giro leidt Evenepoel met 45 seconden voorsprong op Thomas. Roglic staat 47 tellen achter. Beste Nederlander is Tymen Arensman, die na een zevende plaats in de tijdrit is opgeklommen naar de dertiende plaats op 3.17 minuut. De Belgische rozetruidrager houdt vertrouwen in de afloop van zijn missie. „Ook de mindere dagen moet je accepteren, incasseren en dan doorgaan. De Giro is nog lang.”