Ik zat in de auto met een PSV’er en vier middelgrote honden. Drie daarvan hoorden bij hem. Als het op vechten aankwam, won PSV, daarom weet ik niet wat mij bezielde toen ik over de aangescherpte maatregelen van de KNVB begon. Het voetbalweekend was nog maar halverwege. Bij het betaald voetbal was al een half dozijn wedstrijden tijdelijk gestaakt.

„Ze moeten dat terugdraaien”, zei de PSV’er. „Weet je wat dat kost? Al die wedstrijden verzetten? Daar draait de samenleving voor op. Bovendien gaat het nooit werken.”

Dat kon je alleen weten als de KNVB doorzette, zei ik.

We gooiden argumenten over, zoals voetbalbewust Nederland al weken doet rond terugdraaien versus doorzetten.

„De pannenkoeken die rommel op het veld gooien, denken op dat moment niet na, dus denken ze ook niet aan consequenties.”

„Als er genoeg pannenkoeken belegd met stadionverboden en vette boetes thuis op de bank zitten, gaan ze het snappen.”

„Ze kunnen niet verwachten dat van tienduizenden stadionbezoekers er niet één iets op het veld zal gooien.”

„Onderschat de kracht van groepsdruk niet.”

„Ja! Tuurlijk! Zit je bij de wedstrijd, zie je gasten helemaal uit hun plaat gaan en dan ga jij zeggen: wel beide handjes aan je bekertje, hè jongens?”

„Ik niet! Zij elkaar! Groepsdruk heeft geen heterdaad nodig, het hoeft niet eens uitgesproken te worden. De druk is er als je weet dat je maten, de spelers en je club je gaan uitkotsen na je verwerpelijke daad.”

„Elk individu dat belang heeft bij het verzetten van de wedstrijd, heeft daar nu een knop voor. Cadeautje van de KNVB. Of het nou een supporter is, de trainer, maakt niet uit. Je betaalt zo’n poffertje om iets voor je op het veld te kwakken en klaar.”

„Doorzetten!”

„Terugdraaien!”

Ook in andere auto’s zag ik de inzittenden discussiëren en met woeste handgebaren. Monden waar schuimvlokken uit vlogen, vormden woorden als doorzetten, terugdraaien, KNVB en kutzooi.

„Wat wil je dan? Dat er overal netten komen?”, riep ik.

„Ja! Waarom niet?!”

„Dat willen de zenders niet, want dat is kut voor de kijkers thuis en wie betaalt, bepaalt.”

„Nou, dan moeten degenen die geen netten willen maar opdraaien voor de kosten. Wel een maanlanding kunnen faken, maar niet een paar netten kunnen omzeilen!”

Ik probeerde me te herinneren welk teken je ook alweer met je hand moest maken om voorbijgangers te laten weten dat je hulp nodig hebt.

Intussen hadden de spelers bij FC Utrecht - RKC de bal stilgelegd in protest, niet tegen doorzetten, ook niet voor terugdraaien, maar wel tegen steeds stoppen. Een burgemeester passeerde de KNVB door een wedstrijd met gebroken regels te laten uitspelen. FC Groningen-Ajax werd binnen tien minuten gestaakt toen pannenkoeken het eigen veld flambeerden. In aanloop naar Feyenoord - Go Ahead Eagles waren voetbalorakels die argumenten overgooiden niet aan te slepen. Doorzetten FC tegen FC Terugdraaien.

In de campagne ‘Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt’, geeft Sire tips over hoe gesprekken te voeren over polariserende thema’s zoals vaccinatie, asiel, klimaat en stikstof. In die polarisatie-toptien komt ‘de aangescherpte regels van de KNVB’ met stip binnen.

Carolina Trujillo is schrijfster.