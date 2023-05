Onenigheid over voorlopige resultaten Turkse verkiezingen, tweede ronde lijkt onvermijdelijk

Via verschillende mediakanalen komen zondagavond conflicterende uitslagen binnen over de Turkse verkiezingen. Terwijl het aantal getelde stemmen oploopt, blijft het Turkse staatspersbureau melden dat de huidige president Recep Tayyip Erdogan aan kop gaat. Ondertussen beticht de oppositie de staatszender ervan de uitslagen te manipuleren. Volgens hen loopt oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu van de Republikeinse Volkspartij (CHP) voorop, zij het met een minimaal verschil. Verkiezingswaarnemers van Erdogans partij zouden resultaten van stembussen aanvechten waar meer stemmen op de oppositie binnenkwamen.

Waar beide kanten het op dit moment wel over eens zijn, is dat geen van beide kandidaten een meerderheid heeft behaald - en er dus een tweede ronde nodig is.

Wankelende positie

Als Erdogan zou winnen, zou hij zijn twintig jaar lange presidentschap verlengen met nog eens vijf jaar. Volgens peilingen in de aanloop naar de verkiezingen leek het erop dat Kilicdaroglu een iets groter deel van de stemmen zou krijgen. Hoewel de geschatte percentages voor beide kandidaten dicht bij elkaar lagen, was dit de eerste keer dat Erdogan in peilingen achter lag op een tegenstander. Zijn positie wankelt al een tijdje. Tegenstanders hebben kritiek op de verslechterde economische situatie in het land en de afbrokkeling van democratische waarden onder de steeds autoritairder regerende leider. Na de hevige aardbevingen in februari nam de kritiek verder toe, onder meer op het bouwbeleid van zijn regering.

Zijn tegenstander Kilicdaroglu vertegenwoordigt een coalitie van zes oppositiepartijen. Hij belooft de Turken de democratie te herstellen. In tegenstelling tot Erdogan wil hij minder macht voor de president. Als aleviet - de grootste religieuze minderheid in Turkije - presenteert hij zichzelf als een teamspeler die van Turkije een minder verdeeld land wil maken.

Persbureau ANP meldt dat de opkomst „zeer hoog” lijkt te zijn. Het Eerste Kamerlid Farah Karimi (GroenLinks), die de internationale verkiezingswaarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking leidt, zegt dat de opkomst op bijna 90 procent wordt geschat. Een verkiezingswaarnemer van de onafhankelijke Turkse organisatie Oy ve Ötesi kwam tegenover NRC op dezelfde schatting uit. Hoewel de opkomst in Turkije vaak hoog ligt, spreekt de Republikeinse Volkspartij (CHP) van een „recordopkomst”, meldt ANP. In totaal mochten meer dan 64 miljoen Turken stemmen, waarvan 3,4 miljoen in het buitenland. De definitieve opkomstcijfers zijn nog niet bekend.