Lang gaat alles volgens plan voor Piet Wiersma bij zijn aanval op het wereldrecord honderd kilometer

Honderd kilometer hardlopen in zes uur. Dat is bijna zeventien kilometer per uur. Een doorkomst op de marathon van 2 uur 31. De volgende iets sneller. Met als sluitstuk een rappe halve marathon.

Aan die hallucinante missie was Piet Wiersma (25) uit Veendam zondagochtend om klokslag zes uur begonnen in het toen nog koele centrum van de Litouwse hoofdstad Vilnius, in het spoor van een paar tempomakers en zijn grote concurrent en thuisloper Aleksandr Sorokin (41). Ze zouden iets proberen te doen wat nog nooit gedaan was: zes uur hardlopen over 100 kilometer zou een ongekend wereldrecord betekenen, meer dan vijf minuten sneller dan de oude toptijd, op naam van Sorokin, uit 2022. En het liefst zou het net onder de zes uur gaan. Wiersma was ervan overtuigd dat hij het in de benen had. Dat hij Sorokin kon verslaan en de snelste ultraloper ooit kon worden, op de 100 kilometer dan. Zijn voorbereiding was nog nooit zo vlekkeloos verlopen. Tot een paar dagen voor de race was er weinig aan de hand.

Sinds zijn prestatie op het WK 100 kilometer in Berlijn vorig jaar zomer, waar hij ondanks een achillespeesblessure brons pakte, was hij voor het eerst in lange tijd weer met een coach aan de slag gegaan. Tot dan had hij zichzelf getraind, op basis van wat hij over zijn lichaam had geleerd als verdienstelijk baanatleet en wat hij op internet kon vinden over ultralopen – een nichesport nog altijd. Veel coaches van wereldniveau zijn er niet. Er is ook maar een kleine groep atleten die van het ultralopen kan leven. En Wiersma hoort daar, zelfs met zijn bronzen WK-medaille, vooralsnog niet bij.

Maar na de finish in Berlijn was de Pool Sebastian Bialobrzeski, ook trainer van Sorokin, wel op hem afgestapt met het aanbod schema’s voor hem te maken. Dat leidde er de afgelopen maanden toe dat Wiersma in zijn woonplaats Turijn, waar hij een masterstudie volgt, consistenter dan ooit was gaan lopen. Bovendien bleef hij pijnvrij. Wiersma voelde zich klaar om het wereldrecord aan te vallen. Als hem dat zou lukken, moésten de sponsoren zich bij wel hem gaan melden. Met hardlopen zijn geld verdienen is voor nu, naast zijn masterthesis over sektarisme in Irak, zijn grote doel. Voorlopig bekostigt hij zijn sport zelf.

In Vilnius was zijn plan om in de eerste helft van de wedstrijd bij Sorokin te blijven, en de wereldrecordhouder (6.05.40) in de laatste dertig, veertig kilometer te lossen.

De eerste zestig kilometer verliepen ook volgens dat plan. Maar met zijn coach had hij van tevoren afgesproken uit te kunnen stappen op het moment dat het wereldrecord buiten bereik zou raken. Want volgende maand heeft Wiersma een tweede grote doel; in Zuid-Afrika loopt hij de Comrades Marathon, voor velen de grootste ultrawedstrijd ter wereld. Wiersma zou zich niet binnenstebuiten keren zonder het wereldrecord te pakken. Een topklassering in Zuid-Afrika zou mogelijk meer waard zijn met het oog op een sponsorcontract.

Die gedachten lieten Wiersma tijdens de wedstrijd in Vilnius geen moment meer los. Dat hij zich vooraf toestond uit te stappen, maakte dat het uiteindelijk ook zou gebeuren. Na 72 kilometer kreeg de kramp in zijn bovenbenen de overhand, ondanks de magnesiumpillen die hij slikte. Het waren de vier bochten van negentig graden in het parcours van een mijl lang, die hem opbraken. Op het moment dat hij opgaf, liep hij meer dan tien kilometer solo op kop. De grote Sorokin had hij achter zich gelaten. Bovendien lag hij perfect op een schema dat moest leiden tot een nieuw wereldrecord. „Normaal had ik de pijn wel kunnen verbijten”, zei Wiersma zondagmiddag aan de telefoon. „Maar nu dacht ik aan volgende maand. Ik vraag me wel af wat ik had gekund als ik dat niet vooraf met mijn coach had besproken. ‘Wat als’ zal nog wel een tijdje door mijn hoofd spoken.”

Sorokin verbeterde uiteindelijk zijn eigen wereldrecord met vijf seconden.

Piet Wiersma richt zich nu op de Comrades, die op 11 juni start in Pietermaritzburg en finisht in Durban. Hij denkt in Zuid-Afrika op het podium te kunnen eindigen. In de ruim honderdjarige geschiedenis van de wedstrijd slaagde geen Nederlander daarin.