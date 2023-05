Klassementsleider Evenepoel moet Giro verlaten wegens positieve coronatest

Klassementsleider Remco Evenepoel kan niet verder rijden in de Giro d’Italia, omdat hij een positieve coronatest heeft afgelegd. Dat heeft zijn ploeg Soudal Quick-step zondagavond bekendgemaakt. De Belgische wereldkampioen had zondag na winst in de tijdrit de roze leiderstrui in de ronde van Italië teruggepakt.

Evenepoel testte zondag positief op Covid-19 in een routinetest „als onderdeel van het teamprotocol”, voorafgaand aan de eerste rustdag van de Giro. „Mijn ervaring tot nu toe was erg speciaal en ik keek erg uit naar de komende twee weken”, zegt de wielrenner in een verklaring. De overige renners en stafleden van Soudal Quick-step testten negatief. Evenepoel keert maandag terug naar huis.

Het was de tweede keer dat de 23-jarige Evenepoel meedeed aan de Giro d’Italia. Hij won afgelopen week twee ritten en droeg vier dagen de roze trui als koploper van het klassement. Hij had zondag 45 seconden voorsprong op nummer twee Geraint Thomas.