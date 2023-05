‘Ik vind het fijn m’n eigen werk te creëren’

in

‘Ik heb wel eens in loondienst gewerkt, zeker in de coronatijd besefte ik hoe kwetsbaar ik was als zzp’er in het onderwijs. Mijn opdrachten gingen niet door, dus er was geen inkomen en als alleenstaande moeder met twee kinderen is dat confronterend. Ik was toen even in dienst bij een zorginstelling, maar toch trok de vrijheid van het zelfstandig ondernemen me meer. Ik vind het fijn om m’n eigen werk te creëren. Ik ben best pro-actief: als zzp’er kan ik voor mijn gevoel veel beter werken dan wanneer ik in dienst zou zijn.

„Ik werk vooral als gastdocent beeldende vorming in het basisonderwijs. Ik geef de eerste les van een langer lopend project over kunst en de leerkracht gaat er dan zelf mee verder. Het nadeel is dat ik als gastdocent de kinderen niet goed leer kennen: ik weet zo nooit welke verhalen ze met zich meedragen. Tegelijk geeft het gastdocentschap me de mogelijkheid ook lesmateriaal over kunst en cultuur te ontwikkelen, en kan ik trainingen geven om dit een steviger plek binnen een curriculum te geven.

„Daarnaast geef ik yogales aan volwassenen. De combinatie met mijn andere werkzaamheden is fijn: bezig zijn, maar wel uit het hoofd. Dingen voelen, niet vanuit esthetiek, maar met het lichaam. Ik heb veel moeten opgeven omdat ik al dertien jaar alleen voor de kinderen zorg.”

uit

‘In 2010 kwam mijn privéleven overhoop te liggen en scheidde ik van de vader van mijn kinderen, twee jongens van inmiddels 18 en 22 jaar. Ik had geen huis meer dus we hebben toen een jaar bij mijn ouders gewoond. Ik raakte ook mijn werkplaats kwijt, maar had het geluk dat ik structureel twee tot drie dagen per week les kon geven op een school. De zorg voor de kinderen kwam volledig op mij terecht en ik heb nooit kinderalimentatie gekregen. Ik heb in die tijd geleerd heel bewust met geld om te gaan.

„Toen de kinderen jonger waren, vond ik het heel belangrijk in de zomervakanties op vakantie te kunnen gaan. Daar spaarde ik dan voor. Meestal gingen we met auto ergens kamperen in Nederland, een enkele keer konden we naar het buitenland.

„Ik heb mijn kinderen altijd geleerd dat ze niet alles moeten willen wat anderen hebben maar ik wilde niet dat zij na de zomer als enige van de klas niet op vakantie waren geweest.

„Beide jongens vinden het wel prima om nog thuis te wonen, maar ik vind het ook wel een gezonde ontwikkeling als ze de vleugels uit gaan slaan. Ik zal de reuring in huis dan missen, maar in de huidige situatie blijf ik de moederrol vervullen. En ik ben meer dan dat.”

Netto-inkomen: gemiddeld rond 1.900 euro Vaste lasten: woonlasten (600 euro), mobiel/internet/tv (90 euro), verzekeringen (167 euro), kosten auto (80 euro), boodschappen (600 euro), abonnementen (30 euro), goede doelen (15 euro), sport (yoga- en flamencolessen 60 euro), horeca (100 euro) Sparen: 150 euro voor mijn pensioen, 50 euro voor algemene zaken Laatste grote aankoop: speaker (200 euro)