Gezucht als stikstof aan de orde komt op de Brabantse dialoogbijeenkomst

‘Van de zware Bourgogne van de verschillende partijen een soort fruitige rosé maken, dat valt niet mee, maar daar zijn we volop mee bezig!” Pieter Verhoeve, de formateur in Brabant, spreekt vrolijk een zaal met Brabantse burgers en gemeentebestuurders toe, op het provinciehuis in Den Bosch. Voor de gelegenheid heeft Verhoeve, burgemeester van Gouda, een stropdas om met het patroon van de Brabantse vlag.

„Hoe ver zijn we? Dat willen we natuurlijk allemaal weten”, zegt Verhoeve. „Aan de andere kant: u weet waarschijnlijk wel een beetje hoe het politieke bedrijf werkt.” Hij vergelijkt de formatie met een „meerkoetennest”. Het „duurt een tijdje” voordat de „eitjes zijn uitgebroed” en in de tussentijd moet je de meerkoeten niet storen.

Verhoeve praat veel en zegt eigenlijk niets tijdens zijn toespraak op deze ‘dialoogbijeenkomst’, afgelopen vrijdag in Den Bosch. Er zitten zo’n 150 mensen in de zaal. Velen hebben een brief of manifest geschreven aan de partijen aan de formatietafel – BBB, VVD, PvdA en GroenLinks – als input voor het nieuwe coalitieakkoord. Deze middag mogen ze die tijdens een borrel toelichten aan de onderhandelaars.

Eerst behandelt Verhoeve vragen die aanwezigen van tevoren hebben ingeleverd op kleine kaartjes. Met de antwoorden licht hij minuscule tipjes van de sluier op over de formatie in Brabant. Over rechten voor de lhbti-gemeenschap en over cultuur is nog niet gesproken, over aandacht voor jongeren en over ‘gezondheidsongelijkheid’ wel. Bij die laatste twee onderwerpen konden de onderhandelaars elkaar goed vinden.

Voorwas en hoofdwas

Bij een vraag over het stikstofprobleem zucht Verhoeve, waarop de onderhandelaars op de eerste rij beginnen te lachen. Daar kunnen ze niets over zeggen. Dit onderwerp heeft na een „voorwas” nog een „hoofdwas” nodig, de metafoor die Verhoeve gebruikt voor het bespreken van de lastige dossiers.

Bij de borrel met bitterballen zegt de formateur dat de onderhandelende partijen elkaar ook goed kunnen vinden op het thema veiligheid. Hij heeft er „tot dusver” vertrouwen in dat de partijen er met elkaar uitkomen. Ook in het stikstofdossier, waarover BBB heel anders denkt dan de andere drie partijen. „Er moet een transitie in de landbouw komen, daarover is men het partijbreed eens. Alleen niet over hoe je daar komt, wanneer je daar komt en met hoeveel geld je daar komt.”

John Frencken, leider van BBB Brabant, in gesprek met de burgemeester van Boxtel. Foto Merlin Daleman

John Frenken, leider van BBB Brabant, zegt aan het begin van de middag tegen NRC dat het voor de onderhandelingen „lastig” is dat het landbouwakkoord van het Rijk er nog niet is. In dat akkoord moet komen te staan op welke manier(en) de agrarische sector in Nederland kan voldoen aan de stikstofnormen. Het had al er al moeten zijn, maar de deadline wordt steeds verschoven. Verder zegt Frenken dat hij de indruk heeft dat „we in alle provincies ongeveer gelijklopen qua tempo, als ik kijk naar de app-jes die ik binnenkrijg”.

BBB zit nu in alle provincies aan de onderhandelingstafel, behalve in Utrecht. De verkenner aldaar had een coalitie geadviseerd van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en Volt. CU zette de BBB buitenspel, omdat ze te grote verschillen zag wat betreft duurzame energie en migratie. Afgelopen woensdag zijn er twee nieuwe verkenners benoemd die gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden voor coalitiebesprekingen. BBB is daarvoor niet in beeld op het moment.

Utrecht is de enige provincie die nog in de verkenningsfase zit. De andere provincies zijn al verder. Hoe ver is onduidelijk, maar een aantal laat weten dat het streven is er vóór de zomervakantie uit te zijn. Noord-Holland bijvoorbeeld, waar BBB, VVD, PvdA en GroenLinks onderhandelen. „We bewegen allemaal, GroenLinks ook”, zegt BBB-leider in Noord-Holland Ingrid de Sain.

Nog niet in alle provincies hebben de onderhandelende partijen over het gevoeligste dossier gepraat: landbouw. BBB-leider in Drenthe, Gert-Jan Schuinder zegt: „Landbouw komt later. Dat gevoelige dossier hebben we bewust verder in de tijd gepland. Eerst doen we de makkelijke punten, zodat iedereen kan wennen aan de structuur waarin we onderhandelen.”

De Brabantse ‘dialoogbijeenkomst’ is een aantal formaties geleden in het leven geroepen. Ze is dus geen initiatief van grootste partij BBB, die in haar verkiezingscampagne de nadruk legde op het terugbrengen van de ‘verbinding’ tussen burger en de politiek.

Emoties

Bij de borrel afgelopen vrijdagmiddag in Den Bosch zijn BBB’ers wel volop in gesprek met de verschillende aanbieders van manifesten. „We kunnen wel de deuren dichthouden, maar je hebt draagvlak nodig en dat krijg je door de mensen erbij te betrekken”, zegt BBB'er Marco Havermans, die in gesprek is geweest met iemand van reizigersvereniging Rovers.

Verderop is BBB-leider Frenken in gesprek met een vertegenwoordiger van Kunstloc Brabant, dat het provinciaal cultuurbeleid uitvoert. Ze hebben het over jongeren en hun mentale gesteldheid. „In de provincie gaat het vaak over infrastructuur en dan zijn er emoties van mensen in de trant van: ik wil die weg hier niet”, zegt Frenken. „Maar die emoties zijn er doordat je iets kwijtraakt. Bij de jongeren zijn het emoties die veroorzaakt worden door de toekomst. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Heb ik daar grip op?” „Ja, en welke positie neem je daarin zelf in? Hoe verbind je je met anderen?” zegt de vertegenwoordiger van Kunstloc. Frenken: „Beetje filosofisch allemaal, maar nu zijn we weer terug bij kunst en cultuur. Dat is wel een bindende factor die je kunt gebruiken om jongeren bij elkaar te krijgen.”

Aan het einde van de borrel staat Frenken te praten met de leider van VVD Brabant Martijn Gruijthuijsen. Ze zeggen dat ze „zeker” wat aan deze middag hebben gehad. Gruijthuijsen hoorde „heel concrete ideeën„ waarvan hij dacht: „daar kunnen we iets mee.” Welke ideeën dan? Dat wil hij niet zeggen. „Dan geef ik alweer iets aan je weg.”

Met medewerking van Marko de Haan, -Lyanne Levy, Karel Smouter, Rosa Uijtewaal en Philip de Witt Wijnen.