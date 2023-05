Feyenoord kampioen Eredivisie na winst op Go Ahead Eagles

Feyenoord is kampioen van de Eredivisie. De ploeg uit Rotterdam won in een kolkende Kuip met 3-0 van Go Ahead Eagles dankzij doelpunten van Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Igor Paixão. Het is voor het eerst in zes jaar dat Feyenoord zich kampioen van Nederland mag noemen.

Al vroeg op zondag was de sfeer uitstekend in Rotterdam. Duizenden supporters wachtten de spelersbus van Feyenoord op bij de Kuip om de selectie een laatste hart onder de riem te steken. Elders in de stad moest de gemeente mensen oproepen niet naar het Stadhuisplein te komen, omdat het te druk was. Ook voor de circa 50.000 fans in de uitverkochte Kuip mocht het niet meer misgaan: zij onthulden voor de aftrap een enorm spandoek om hun team te steunen.

Al na een kwartier spelen viel de openingstreffer voor de Rotterdammers. Linksbuiten Idrissi schoot van buiten het strafschopgebied raak. Drie minuten later maakte de Mexicaanse topscorer Giménez er 2-0 van. Zowel in de Kuip als op de overvolle stadspleinen van Rotterdam werden de treffers uitbundig gevierd, met fakkels en vuurwerk. Na rust schoot de Braziliaan Igor Paixão op fraaie wijze de 3-0 binnen, waardoor het kampioenschap een feit was.

Het is de zestiende keer in de geschiedenis van de club dat Feyenoord bovenaan de competitie eindigt. Alleen Ajax (36 keer) en PSV (24 keer) zijn vaker kampioen geworden. De trainers en spelers van Feyenoord worden maandag vanaf 12.00 uur gehuldigd op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel.