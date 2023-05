FC Groningen – Ajax binnen tien minuten gestaakt door vuurwerk op het veld

Aan de Eredivisiewedstrijd tussen FC Groningen en Ajax is zondag al binnen tien minuten een einde gekomen. Nadat in de Euroborg supporters van de thuisclub tot twee keer toe vuurwerk het veld op gooiden, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het is de tweede keer dit weekeinde dat een wedstrijd in de Eredivisie wordt stilgelegd doordat fans met voorwerpen of vuurwerk gooien.

FC Groningen kent een zeer teleurstellend seizoen en is al gedegradeerd. De supporters van de voetbalclub lieten hun onvrede vanaf het begin zien en horen, met spreekkoren, spandoeken en fakkels. Binnen zeven minuten moest scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd voor het eerst stilleggen nadat er met vuurwerk was gegooid en een fan het veld had betreden.

Na een kwartier werd er weer verder gespeeld, maar toen supporters van Groningen opnieuw vuurwerk gooiden, besloot Manschot de wedstrijd definitief te beëindigen. Het is de tweede keer dit seizoen dat een wedstrijd van FC Groningen wordt gestaakt vanwege misdragingen door toeschouwers. Eerder gebeurde dat met de competitiewedstrijd tegen NEC. Deze wedstrijd werd later zonder publiek uitgespeeld. In maart kwam de aanhang van FC Groningen ook negatief in het nieuws, toen eigen verdediger Jetro Willems een klap van een jonge supporter kreeg.

FC Utrecht en RKC weigeren te voetballen

Na incidenten tijdens de bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, waarbij Ajax-speler Davy Klaassen met een voorwerp op het hoofd werd geraakt, zijn de richtlijnen in voetbalstadions door de KNVB aangescherpt. Als een speler of scheidsrechter wordt geraakt, wordt het spelen direct gestaakt. Als voorwerpen op het veld worden gegooid, wordt een wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Als er opnieuw met spullen wordt gegooid, wordt een wedstrijd definitief gestaakt.

De Eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk werd zaterdag ook gestaakt nadat supporters tot twee keer toe bekers naar het veld hadden gegooid. Omdat er nog maar twee minuten speeltijd op de klok stonden, besloot de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma dat de teams de wedstrijd alsnog moesten uitspelen. De twee teams besloten echter niet meer te voetballen: de keeper van RKC hield de bal de resterende twee minuten onder zijn voet en de rest van de spelers bleef stilstaan tot de scheidsrechter affloot.