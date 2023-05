Hoe oud was úw kind toen het zijn/haar eerste boek schreef? Zeg maar niks. Saeed Rashed AlMheiri uit de Verenigde Arabische Emiraten was vier jaar, check Guinness World Records. Zijn boek heet De olifant Saeed en de beer, en gaat over een olifant die op een berg een ijsbeer tegenkomt die hem niet opeet maar zijn vriend wordt. Er zijn er meer dan duizend van verkocht.

Zijn moeder en zijn zus hebben hem geholpen. Die zus, AlDhabi, is op haar beurt de jongste schrijfster van een serie tweetalige boeken. Acht jaar en 239 dagen oud was ze toen die uitkwamen, en op 9 maart kreeg ze het certificaat van Guinness World Records, aldus de Emiraatse krant The National.

Een en ander zegt mij vooral: erg ambitieuze moeder. En ik voeg daaraan toe: helemaal op haar plaats in een erg ambitieus land.

Ik geef u een ander voorbeeld van die nationale ambitie: de ruimtewandeling van de Emiraatse astronaut Sultan Al Neyadi. Op 28 april, samen met zijn Amerikaanse collega -Stephen Bowen. De eerste Arabische en islamitische ruimtewandelaar, juichten de Emiraatse media. Hij arriveerde op 3 maart met een Russische vlucht in het International Space Station van de NASA – ja er wordt nog wel Amerikaans-Russisch samengewerkt ondanks Oekraïne! – en voert daar van alles uit. U kunt hem volgen op Twitter, @Astro_Alneyadi, met veel foto’s en video’s binnen en buiten het ISS. Hij spreekt ook met mensen op de grond in het kader van een educatief project, A Call from Space. Bijvoorbeeld met 1.900 belangstellenden in de opera van Dubai. Later deze maand krijgt Al Neyadi gezelschap van twee Saoedische astronauten. Saoedi-Arabië wil niet achterblijven bij de kleine buren; dat stuurt dus de eerste Arabische vrouw.

De Emiraten spenderen miljarden aan hun ruimteprogramma, dat in tien jaar van niks op het huidige peil is aangekomen. Als eerste Arabisch land stuurden ze een missie naar Mars, Amal (Arabisch voor ‘hoop’), die vorige maand in een baan om de planeet belandde en nu daarvandaan allerhande interessante informatie stuurt. Tot verdriet van de Emirati’s mislukte, eveneens vorige maand, de landing op de maan van hun Rashid-maankarretje. Maar niet getreurd, meteen zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe poging. En rond 2117 wil het land trouwens de eerste menselijke nederzetting op Mars hebben neergezet.

Ik vind dat allemaal bijzonder interessant. De Emiraten tellen niet meer dan 1,5 miljoen staatsburgers (en veel meer gastarbeiders), maar hebben wel heel veel olie en een zeer wilskrachtige leider, Mohammed bin Zayed. Een drijver. Denk ook aan de normalisering van de relaties met Israël en die met de Syrische leider Assad die hij heeft doorgedreven.

Terug naar Saeed Rashed AlMheiri. „Wanneer ik groot ben”, heeft hij laten weten, „wil ik een geleerde worden en een superheld om de wereld te redden”.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.

