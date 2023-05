Rotterdam, jaren vijftig. Het ging elk jaar hetzelfde. We zitten aan tafel. Het is even na één uur. Mijn vader steekt plotseling zijn vinger in de lucht en zegt: „Stil! Luister!” Wij horen niks. Dan zegt hij: „Nee, nú hoor je niks. Maar tóén, precies op deze dag, en om deze tijd, in 1940, hoorde ik ze komen, de bommenwerpers.” Wij kinderen eten verder, dit verhaal kennen we nu wel. Maar nu moet ik elke 14 mei, rond een uur of één, altijd even aan hem denken, en aan het bombardement dat de stad van zijn jeugd vernietigde.

