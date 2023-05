Opnieuw explosies in Rotterdam en Amersfoort

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben opnieuw twee explosies plaatsgevonden in Rotterdam. Dat meldt persbureau ANP zaterdag. De eerste explosie vond plaats rond 01.30 uur, bij de deur van een portiekflat aan de Bilderdijkstraat. Er zijn geen gewonden gevallen. Om 05.00 uur was er een tweede explosie, dit keer bij een woning op de Olmendaal. Ambulancepersoneel heeft een aantal mensen nagekeken in verband met de rook die ontstond bij de ontploffing, aldus ANP.

Ook in Amersfoort was vannacht een explosie, bij een woning aan de Liendertseweg. Er zijn geen gewonden, maar de politie noemt de schade „aanzienlijk”. Het is de tweede ontploffing in Amersfoort in een week tijd, nadat woensdagnacht een brandend voorwerp naar een huis werd gegooid.

In Rotterdam brengen de explosies van vannacht de teller voor dit jaar boven de vijftig. Er zijn er al meer ontploffingen geweest in de stad dan in heel 2022. De explosies hebben vermoedelijk te maken met conflicten in het drugsmilieu. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is het toenemende aantal aanslagen een gevolg van succesvolle onderscheppingen van drugs in de haven van Rotterdam. Door de verloren drugszendingen zouden de spanningen tussen rivaliserende bendes toenemen.

Lees ook: De loopjongens van de Rotterdamse drugscriminelen willen geen loser zijn