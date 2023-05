Ook te maken met niet-kakelvers ei

Regelmatig komt de vraag voorbij hoe een goed gepocheerd ei te maken, schreef Janneke vorige maand. Ook ik kan zo genieten van een ei dat, wanneer je het mes er voorzichtig inzet, iets meeveert en dan met een zachte ‘plof’ het goudgele vocht eruit laat lopen. Een beetje versgemalen peper erbij is dan voldoende. Helaas heb ik vaak zin in zo’n ei wanneer de eieren net niet meer kakelvers zijn. Zoekende naar een makkelijke oplossing kwam ik op het idee om een kookring te gebruiken. De rest van het recept heb ik gevolgd: kokend water, azijn, zout, ring in de pan, ei in de ring laten glijden. Iets voordat het ei klaar was, haalde ik de ring eruit. Het is nog geen eter opgevallen dat de eieren niet vers zijn.

Een gepocheerd ei is altijd lekker maar op zo’n zacht wit bolletje (kliederen niet te vermijden) of samen met huisgemaakte saté en veel groenten is het niet te versmaden. Ook de moeite van het proberen waard: in een wat grotere kookring twee eieren tegelijkertijd pocheren zodat ze samenvloeien tot één groot ei.

