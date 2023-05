Linda Yaccarino moet als nieuwe Twitter-ceo weer adverteerders aantrekken

Waar zouden we Linda Yaccarino van moeten kennen?

Al ruim dertig jaar werkt Linda Yaccarino (60) in de advertentiewereld, waarvan de afgelopen tien jaar als hoofd van de advertentieafdeling van mediabedrijf NBCUniversal. Daar benadrukte ze onder meer het belang van inzicht in de effecten die advertenties hebben, en betere manieren om dat te meten, volgens The Wall Street Journal.

Yaccarino is naast haar werk bij NBCUniversal ook betrokken bij het World Economic Forum, een platform voor overleg tussen bedrijven, politici, academici en media. Daar is zij onder meer voorzitter van de taskforce ‘Future of Work’.

Waarom is ze nu opeens in het nieuws?

Met „enthousiasme” kondigde Elon Musk donderdag in een tweet aan dat hij een nieuwe ceo voor Twitter heeft gevonden. „She will be starting in ~6 weeks!” Wie zijn opvolger zal worden, liet hij daarbij nog in het ongewisse. Maar via The Wall Street Journal lekte de naam toch uit: Linda Yaccarino. De krant bericht dat op basis van informatie van ingewijden. Vrijdag kondigde NBCUniversal tevens haar vertrek aan. Kort daarna werd bevestigd dat ze naar Twitter gaat.

Het zijn drukke dagen voor Yaccarino: de halve bekendmaking van haar nieuwe baan kwam daags voor de advertentiepitch van NBCUniversal in New York – het grootste jaarlijkse evenement van het bedrijf. Het is de vraag wat Musks keus voor Yaccarino over haar zegt: eerder zei Musk dat hij op zoek was naar iemand die „gek genoeg” was zijn functie over te nemen.

Musk blijft overigens zelf ook topfuncties bekleden in zijn bedrijf, als lid van het bestuur en als technisch directeur. Hij zal zich richten op wetenschappelijke en technologische kwesties.

Wat is er opvallend aan de keuze van Elon Musk voor Linda Yaccarino?

Ten eerste de manier waarop Musk tot de keus kwam om überhaupt een nieuwe ceo aan te stellen: via een poll op Twitter vroeg hij gebruikers of ze wilden dat hij aftrad. De meerderheid stemde voor. Musk voegt nu – een half jaar later – de daad bij woord en kondigde vrijdagavond op Twitter aan dat hij een nieuwe ceo heeft gevonden, en dat zij over zo’n zes weken zal beginnen.

Ten tweede staat er met de aanstelling van Yaccarino straks een vrouw aan het hoofd van het techbedrijf – terwijl Musk eerder vooral vrouwen ontsloeg bij de reorganisatie van Twitter na zijn overname. Twee van die vrouwen spanden een rechtszaak aan – een van de vele die momenteel tegen het bedrijf lopen.

Wat is de grote uitdaging voor Linda Yaccarino?

Ten eerste: de grillige Elon Musk tevreden stellen, wat al een hele klus op zichzelf is. Maar er is ook werk aan de winkel voor Yaccarino. De keuze voor haar lijkt iets te zeggen over de bedrijfsstrategie van Twitter: adverteerders proberen terug te krijgen.

Twitter verloor na de overname van Musk een groot deel van de topadverteerders, berichtte CNN in februari. Grote merken als Coca-Cola, Unilever en Jeep trokken zich terug vanwege onvrede over de ingezette koers door Musk. De advertentiekosten daalden met 60 procent. Dat Musk met Yaccarino nu een advertentiegrootheid aantrekt, zal daar hoogstwaarschijnlijk mee te maken hebben.

In afwezigheid van columniste Marike Stellinga, die met schrijfverlof is, kiest NRC elke zaterdag een persoon van de week.