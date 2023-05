Islamitische Jihad: wapenstilstand met Israël na bemiddeling Egypte

Israël en Palestijnse onderhandelaars zijn zaterdag, na bemiddeling van buurland Egypte, akkoord gegaan met een wapenstilstand vanaf 22.00 uur lokale tijd. Dat melden internationale persbureaus op basis van Egyptische media en berichtgeving van een woordvoerder van de Islamitische Jihad. Een topfiguur van de Islamitische Jihad sprak donderdag in de Egyptische hoofdstad Caïro al over details omtrent een staakt-het-vuren. Egypte heeft beide partijen nadrukkelijk opgeroepen zich aan de wapenstilstand te houden. Er is nog geen bevestiging vanuit Israël.

De aangekondigde staakt-het-vuren volgt op vijf dagen van luchtaanvallen van het Israëlische leger op Palestijns grondgebied, gericht tegen de Islamitische Jihad. Daarbij vielen 33 Palestijnse doden en raakten 147 Palestijnen gewond, onder wie vrouwen en kinderen. Vanuit de Gazastrook zou, in een reactie, een spervuur van raketten naar het zuiden van Israël zijn afgevuurd, meldde onder meer Al Jazeera eerder. Daarbij kwamen twee Israëliërs om het leven.

Het geweld laaide op nadat Khader Adnan (45), een voormalig lid van de Islamitische Jihad, door een hongerstaking van drie maanden om het leven kwam in een Israëlische gevangenis. De 45-jarige Adnan kwam uit Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever en was een Palestijns activist en prominent lid van de Islamitische Jihad. Donderdag maakte het Israëlische leger de dood van Ali Ghali, commandant van de raketlanceringseenheid van de beweging, bekend.