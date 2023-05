Een avondje theater met up and coming artiesten, maar dan in je oren. Dat was het idee achter deze podcast van de Orange Theater Company, een Engels-sprekende theatergroep in Amsterdam. De makers verzamelen monologen van getalenteerde maar nog onontdekte auteurs en laten die door jonge acteurs inspreken. Het levert in iedere aflevering een mix van grappige, ontroerende en soms absurde verhalen op. Een heerlijk podcasttussendoortje voor als je even geen zin hebt in een nieuwe serie van acht afleveringen. Wie geïnspireerd raakt, en zin krijgt in theater voor oren én ogen, moet de groep vooral volgen, want het vierde seizoen (Tiny Theatre) bestaat uit liveshows, begeleid door muzikanten.

The Monologue Podcast Theater Drie seizoenen van zes afleveringen.