Een Oekraïense vrouw in het dorp Malokaterynivka, in de de provincie Zaporizja, ruimt het puin op in haar tuin, nadat haar huis is verwoest door een Russische aanval. In de bezette provincie Zaporizja ligt de grootste kerncentrale van Europa. Naarmate het Oekraïense voorjaarsoffensief tegen de Russische bezetter dichterbij komt, nemen de zorgen over het lot van de kerncentrale toe.

Foto Stringer / Reuters