De reis van onze spullen

90 procent van onze spullen komt uit een container. Met dat weetje begint Maite Vermeulen, correspondent globalisering bij De Correspondent, deze podcast. Ze hoorde het feitje van collega Maaike Goslinga, die opgroeide bij de Rotterdamse haven en mateloos door ‘de container’ is geïntrigeerd. En terecht, want hoeveel weten we nu over de reis van (bijna al) onze spullen van overzee? Wie er maandenlang op de containerschepen werken bijvoorbeeld. Of hoe rederijen hun machtsposities onderling bestendigen. In vier afleveringen gaan Maite en Maaike enthousiast de haven in om op al hun vragen antwoord te krijgen, en ontmoeten ze de kleurrijke karakters die deze wereldhandel mogelijk maken.

Containerbegrip Maatschappij Vier afleveringen van 30 of 60 minuten.