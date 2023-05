Bed-bad-brood, bedelrondes en een biechtstoel

Vorig jaar sliepen er voor het eerst mensen op straat bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het was het begin van een zoveelste asielcrisis. Sindsdien is asiel voor kabinet-Rutte IV een heikel thema gebleven. Deze week ontstond heibel in de coalitie toen staatssecretaris Van der Burg aankondigde de opvang voor ongedocumenteerde mensen stop te zetten. In deze aflevering van Haagse Zaken praten we je bij over het asieldossier. Je hoort van Wafa Al Ali en Petra de Koning welke stappen het kabinet (niet) heeft gezet, hoe de coalitie ervoor staat en of een nieuwe asielcrisis dreigt.

@Apjvalk // @alaliwafa // @pdekoning

Verder lezen en luisteren

Geen opvang maar ook geen terugkeer voor ongedocumenteerde mensen

Zonder papieren geen huis, geen geld, geen recht. ‘Maar niemand keert vanaf de straat terug naar zijn thuisland’

De volgende dag was het er opeens wel: geld voor bed-bad-brood

Van der Burg heeft ‘pijn’ van de almaar verergerende asielcrisis

Spreidingswet niet gewijzigd na advies Raad van State, invoering blijft onzeker

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.