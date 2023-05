Bangladesh en Myanmar bereiden zich voor op zware orkaan, evacuaties begonnen

In Bangladesh en Myanmar is een krachtige orkaan op komst. Orkaan Mocha komt waarschijnlijk zondag aan land, en brengt windsnelheden van 175 kilometer per uur met zich mee. Tienduizenden mensen zijn al gevlucht uit het kustgebied van Bangladesh en Myanmar, uit angst voor aardverschuivingen en overstromingen. Bangladese autoriteiten zeggen maatregelen te hebben getroffen voor de evacuatie van een half miljoen mensen.

In de zuidelijke kustregio van Bangladesh, nabij de grens met Myanmar, leven meer dan een miljoen Rohingya-vluchtelingen. De staatsminister voor Rampenbeheer van Bangladesh zei zaterdag dat er niet genoeg capaciteit is om alle vluchtelingen in het gebied naar veiligere plekken te evacueren, aldus de Bangladese krant Dhaka Tribune.

Vrijwilligers in het kustgebied van Bangladesh gebruiken luidsprekers om mensen te waarschuwen voor het naderende gevaar. Aan de kust zijn rode vlaggen gehesen. Volgens sommige voorspellingen zou orkaan Mocha de krachtigste storm van de afgelopen twintig jaar kunnen zijn in het gebied.

