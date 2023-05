Unilever boekte ondanks beloften ruim 100 miljoen euro winst in Rusland: ‘Uitstappen is niet eenvoudig’

Levensmiddelenproducent Unilever heeft zijn winst in Rusland ondanks eerdere beloften nagenoeg verdubbeld. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money vrijdag op basis van cijfers van de Russische Kamer van Koophandel. In 2021 was de winst 4,8 miljard roebel (nu 57 miljoen euro), vorig jaar groeide dat naar 9,2 miljard roebel (110 miljoen euro). De reclame-uitgaven stegen zelfs.

„We zullen geen kapitaal meer in Rusland investeren, en evenmin profiteren van onze aanwezigheid in Rusland”, zei Unilever-topman Alan Jope kort na de Russische inval in een persbericht. Alleen „alledaagse essentiële voedings- en hygiëneproducten” zouden nog beschikbaar blijven.

Die beloften kwam Unilever niet na. Uit de Russische jaarcijfers blijkt dat het bedrijf omgerekend 259 miljoen euro aan reclame spendeerde, waar dat een jaar eerder nog 234 miljoen was. Follow the Money schrijft ook dat een cosmeticafabriek open bleef en dat ijsjes als Magnums en Cornetto’s nog steeds in de winkels liggen.

Wisselkoers

In februari van dit jaar stelde Unilever de beloften bij met een nieuwe verklaring. Over winst zei het Britse bedrijf met Nederlandse wortels niets meer, wel reageerde het op oproepen om Rusland helemaal te verlaten. Een vertrek zou de Russische staat alleen maar bevoordelen en de drieduizend werknemers duperen. Dus bleven de fabrieken draaien. In de nieuwe verklaring zegt Unilever te zijn gestopt met advertentie-uitgaven in Rusland.

In een reactie op berichtgeving van vrijdag schrijft Unilever aan NRC dat de winst te maken heeft met „inflatie en de sterkte van de roebel, die in 2022 met 18 procent steeg”. Het bedrijf heeft zich gehouden aan het voornemen niet van de oorlog te profiteren, vindt het zelf, omdat er geen kapitaal van of naar de Russische tak is gestroomd. De productie zou juist met „dubbele cijfers” zijn afgeschaald.

De advertentie-uitgaven lagen al voor het begin van de oorlog vast, reageert de multinational. „Unilever heeft sinds het uitbreken van de oorlog geen reclame gemaakt voor onze merken in Russische media.” De reclame-uitgaven in de jaarcijfers zijn volgens het bedrijf al eerder vastgelegde contracten met winkeliers.

„We begrijpen waarom er wordt geroepen dat Unilever Rusland moet verlaten”, aldus het bedrijf. „We willen ook duidelijk maken dat we niet proberen ons bedrijf in Rusland te beschermen of te beheren. Voor bedrijven als Unilever, die een aanzienlijke fysieke aanwezigheid in het land hebben, is uitstappen echter niet eenvoudig.”