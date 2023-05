‘Taghi verdedigt voorlopig zichzelf in strafproces’

Ridouan Taghi verdedigt voorlopig zichzelf in het restant van het Marengo-proces. Taghi neemt geen vervanger in de arm voor Inez Weski, zijn eerdere strafrechtadvocaat die inmiddels geschorst is. Dat heeft Thomas van der Horst, Taghi’s detentie-advocaat, vrijdag bevestigd aan NOS en de Volkskrant. Van der Horst baseert zich op een brief van Taghi aan de rechtbank van Amsterdam, waarin de verdachte schrijft dat hij alle onderzoekswensen handhaaft die door Weski zijn gedaan.

Justitie en de rechtbank zelf laten zich niet inhoudelijk uit over de zaak. Volgende week woensdag wordt volgens een justitiewoordvoerder „meer bekend” over Taghi’s verdediging in het Marengo-proces. Dan staat een nieuwe zitting op het programma. Taghi zal daar dus zonder strafrechtadvocaat verschijnen; Van der Horst is zijn detentie-advocaat die alleen Taghi’s belangen in gevangenschap behartigt.

Taghi zat zonder advocaat nadat Inez Weski vorige maand werd opgepakt en geschorst. Justitie verdenkt de advocaat van deelname aan een criminele organisatie rond Taghi, die ten tijde van haar arrestatie nog haar cliënt was. De andere verdenking is het doorspelen van informatie aan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces. Weski trok zich na de aanhouding terug als zijn advocaat. Daarna werd ze geschorst; sindsdien zit ze in voorlopige hechtenis vast.

Hervatting

Tegen Taghi is een levenslange celstraf geëist. Volgens justitie was hij de opdrachtgever van verschillende moorden en hield hij zich bezig met internationale drugshandel. Taghi zit vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, maar zou desdondanks vanuit daar een deel van zijn werkzaamheden hebben kunnen hervatten.

De naam Weski circuleerde de afgelopen maanden geregeld in relatie tot lekken uit de gevangenis van Vught. Zelf had ze ook met collega’s gesproken over het vermoeden dat er iets rondom haar persoon speelde. De arrestatie van de strafpleiter was voor de buitenwereld groot nieuws: niet eerder werd een collega met haar cv en reputatie gearresteerd en vastgezet.

Deze week werd ook bekend dat Weski haar advocatenkantoor tien dagen voor de aanhouding had verkocht aan haar zoon Guy Weski. Volgens hem berustte het moment van overdracht op puur toeval en was de firma „al jaren bezig met de verkoop”. De firma Weski Advocaten werd vijftig jaar geleden opgericht in Rotterdam.

Taghi werd eerder bijgestaan door zijn neef Youssef Taghi. De advocaat werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar vanwege deelname aan een criminele organisatie rondom zijn cliënt. Volgens de rechtbank heeft Youssef Taghi een sleutelrol gespeeld binnen het netwerk door eveneens vertrouwelijke informatie van en naar Ridouan Taghi te communiceren.