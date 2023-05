Strijdgroepen in Soedan ondertekenen voorlopig akkoord over beschermen burgers

De strijdende partijen in Soedan hebben gezamenlijk toegezegd burgers te beschermen en de levering van humanitaire hulp te waarborgen. Zij ondertekenden daartoe vrijdag een verklaring in de Saoedische stad Jeddah, laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De Verenigde Staten treden samen met Saoedi-Arabië op als bemiddelaar bij de vredesonderhandelingen. Internationale persbureaus melden dat een nieuw en definitief staakt-het-vuren niet is bereikt. „De twee partijen liggen vrij ver uit elkaar,” zei een hooggeplaatste ambtenaar van het ministerie.

De verklaring is een „eerste stap”, aldus de Amerikanen. „We zijn voorzichtig hoopvol dat hun bereidheid om dit document te ondertekenen momentum zal creëren.” De bemiddelaars hopen dat de Soedanese partijen hierna onderhandelen over de specifieke veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden om burgers daadwerkelijk te beschermen. Een van de maatregelen waarover gepraat zal worden, is een korte wapenstilstand (van maximaal tien dagen) waardoor humanitaire noodhulp kan worden geleverd en noodzakelijke voorzieningen als watertoevoer en elektriciteit kunnen worden hersteld. Sinds het uitbreken van de gevechten zijn meerdere staakt-het-vuren afgesproken, maar de gevechten gingen door.

De twee partijen die met elkaar in gesprek zijn, zijn het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Deze twee strijdgroepen – onder leiding van hun generaals – zijn sinds half april verwikkeld in een gewapend conflict. Zo’n 700.000 Soedanezen zijn hun huizen ontvlucht en verblijven elders. De VN schat dat 150.000 mensen de grens over zijn gevlucht. Voordat het conflict tussen de generaals uitbrak, verbleven in Soedan al 1,1 miljoen buitenlandse vluchtelingen.

‘Afrikaanse oplossingen’

Een van de problemen die ten grondslag liggen aan het conflict tussen generaals Abdel Fattah al-Burhan en Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemedti) is hoe de macht is verdeeld in Soedan. Leiders in het land komen bijna altijd uit de Nijlvallei rond hoofdstad Khartoem, wat Soedanezen in andere delen van het land steekt, zoals in het westelijk gelegen Darfur. Legerleider Burhan komt uit de Nijlvallei; generaal Hemedti uit Darfur. Bovendien dingen in het land nog meer groeperingen mee naar de macht, zoals de burgergroep Forces for Freedom and Change.

Naast de onderhandelingen onder leiding van de VS en Saoedi-Arabië, lastte de VN donderdag na een stemming ad hoc een speciale sessie in over Soedan, die eigenlijk pas in juni zou plaatsvinden. Hoewel 52 landen vóór het vervroegd organiseren van deze speciale sessie stemden, deed geen van de Arabische of Afrikaanse landen dat. Meerdere vertegenwoordigers van deze landen, inclusief die van Soedan zelf, vroegen zich af wat de sessie zou bijdragen, aangezien al gesprekken worden gevoerd in Jeddah. Ze drongen aan op „Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen”.